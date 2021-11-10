Benzine 32 kuruşluk indirim geliyor

'Verin bir tabanca ben sıkayım ya da sen sık öldür beni'

Bursa'da trafik ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü Berat K.’nın (25) ehliyetsiz olduğu belirlenirken araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 699 TL ceza kesilirken, otomobili almak üzere uygulama noktasına gelen baba Osman K., oğluna sitem ederek, “Ne yapayım oğlum ben şimdi. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi. Ben de insanım.” dedi.