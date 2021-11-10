Benzine 32 kuruşluk indirim geliyor
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması kararı alındı
Kaynak : Sözcü
Eklenme : 10 Kasım 2021 09:56
Dolar kurundaki ve petrol fiyatındaki artışla son dönemde zağ yağmuru yaşanan benzinde bu sefer indirim var.
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 32 kuruş ucuzlayacak.
Motorin ve otogazın fiyatında ise bugün bir değişiklik kararı yok.
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