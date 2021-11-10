Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi
Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi
Erdoğan'a hakaret eden bölüm başkanı 2,5 yıl sonra görevden alındı
Erdoğan'a hakaret eden bölüm başkanı 2,5 yıl sonra görevden alındı
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Benzine 32 kuruşluk indirim geliyor
Benzine 32 kuruşluk indirim geliyor
AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü isim kim?
AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü isim kim?
MEB'den okulların hizmet alanlarına dair yazı
MEB'den okulların hizmet alanlarına dair yazı
Ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde değişiklik yapıldı
Ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde değişiklik yapıldı
Çöken binada işyeri sahibi ile birlikte 4 gözaltı
Çöken binada işyeri sahibi ile birlikte 4 gözaltı
5 Kamu Kurumu 84 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu 84 personel almak için ilana çıktı
Kıdem tazminatında tavan ücret değişiyor
Kıdem tazminatında tavan ücret değişiyor
Önce rüşvet sonra yapı izni
Önce rüşvet sonra yapı izni
EYT'de düğmeye basıldı
EYT'de düğmeye basıldı
Polisler, Personel Dairesine 'online' ulaşacak
Polisler, Personel Dairesine 'online' ulaşacak
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı: Ulaşılamayan bir kişi yok
İçişleri Bakan Yardımcısı: Ulaşılamayan bir kişi yok
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' sorusuna yanıt
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' sorusuna yanıt
Bakanlık, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı
Bakanlık, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Necmettin Batırel: Dolar paraşütsüz düşecek
Necmettin Batırel: Dolar paraşütsüz düşecek
Yargıdan '36 saatlik nöbet' davalarına ret kararı
Yargıdan '36 saatlik nöbet' davalarına ret kararı
Öğrenci yurdu müdürü silahlı saldırıda yaralandı
Öğrenci yurdu müdürü silahlı saldırıda yaralandı
TBMM, çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı
TBMM, çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı
Ücretli öğretmen olarak çalışılan günler, hizmet cetveline işlendi
Ücretli öğretmen olarak çalışılan günler, hizmet cetveline işlendi
Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 14 kişi yaralı kurtarıldı
Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 14 kişi yaralı kurtarıldı
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Bakan Koca'dan 'Aşı mecburiyeti' açıklaması
Bakan Koca'dan 'Aşı mecburiyeti' açıklaması
Öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
Öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
'THY Belarus seferlerinde göçmen taşıyor' iddiasına yalanlama
'THY Belarus seferlerinde göçmen taşıyor' iddiasına yalanlama
Bakan Bilgin: Asgari ücrette hiç kimsenin endişesi olmasın
Bakan Bilgin: Asgari ücrette hiç kimsenin endişesi olmasın
Öğretmen, spor salonunun deposunda ölü bulundu
Öğretmen, spor salonunun deposunda ölü bulundu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Kasım 2021 10:06
Yazdır
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşgücü İstatistikleri, Eylül 2021

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir. 19. ICLS ile birlikte işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlanmıştır.

Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgiye metaveriden ulaşılabilir.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %11,5 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %11,5 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %45,8 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile %45,8 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %51,7 olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 356 bin kişi artarak 33 milyon 48 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile %51,7 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Eylül 2021

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %21,5, istihdam oranı %32,7 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %21,5, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla %32,7 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %41,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15-24 yaş, (%), Eylül 2021

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %54,9'u hizmet sektöründe yer aldı

Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 21 bin kişi, sanayi sektöründe 218 bin kişi, inşaat sektöründe 13 bin kişi, hizmet sektöründe 175 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,0'ı tarım, %21,9'u sanayi, %6,2'si inşaat, %54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

KAPAT [X]

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %21,9 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %21,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,2 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Eylül 2019-Eylül 2021

İşsizlik oranı %11,1, istihdam oranı %47,2 oldu

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan azalarak %11,1 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 147 bin kişi azalarak 3 milyon 754 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,2 puan artarak %47,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 499 bin kişi artarak 30 milyon 144 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak %53,0 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 352 bin kişi artarak 33 milyon 898 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %18,6 oldu

Eylül ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,0 puan azalarak %30,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak %18,6 oldu.

#İşsizlik# TÜİK
Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi
Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi
İnşaat maliyeti yüzde 39,54 arttı
İnşaat maliyeti yüzde 39,54 arttı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzine 32 kuruşluk indirim geliyor
Benzine 32 kuruşluk indirim geliyor
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 9,75 TL
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 9,75 TL
2022 asgari ücret zammı için yeni düzenleme: Vergi alınmayabilir
2022 asgari ücret zammı için yeni düzenleme: Vergi alınmayabilir

Bu Habere Tepkiniz

Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?
Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?
Danıştay 10. Dairesi, davacı sendikanın dağıtmak istediği el ilanında, Kurumun yöneticileriyle ilgili bazı eleştirilere yer verildiği anlaşılmakla birlikte, bu eleştirilerin herhangi bir hakaret ya da iftira içermediği gibi, Kurumun düzen, huzur ve güvenliğini bozacak nitelikte de olmadığından el ilanının dağıtılmasına izin verilmemesine ilişkin uygulama işlemini hukuka aykırı buldu.
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen üç öğretim görevlisi kadrosu ilgili yükseköğretim kurumu tarafından iptal edildi!
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak tatil fırsatları
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak tatil fırsatları
https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=AjuQpGLUPwPlZSunVNnLgXXn.hfZ4a7rx.UH5iMZKiD.j7/fastid=nespfxzcudtzkmeucdxltbyjdcmd/stparam=zcnloikjhd/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.orucoglu.com/tr/firsatlar/ara-tatilde-icinizi-isitacak-tatil-firsatlari-636?utm_source=memurlar&utm_medium=adv&utm_campaign=aratatil
Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma özlük haklarını değiştirir mi?
Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma özlük haklarını değiştirir mi?
Kamu bankalarında çalışan personelin, memuriyete atanması halinde özlük hakları nasıl belirlenir?
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Şimdi ailece eğlenme zamanı
4/B'li personel için aile durum bildirimi düzenlemesi
4/B'li personel için aile durum bildirimi düzenlemesi
Muhasebat Genel Müdürlüğü, 4/B'li sözleşmeli personel ile kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personelin aile yardımı ve aile durum bildirimini 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren E-Devlet üzerinden verebileceğini açıkladı
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
MEB, iki ek ders sorusunu cevapladı
MEB, iki ek ders sorusunu cevapladı
DYK'da ek ders ücretleri hangi koşullarda %100 fazlasıyla ödenir?, "Rehberlik ve yönlendirme" dersine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?
Çalışma Bakanı'ndan 3600 ve EYT açıklaması... Kapsamlı çalışma yapıyoruz
Çalışma Bakanı'ndan 3600 ve EYT açıklaması... Kapsamlı çalışma yapıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını söyledi.
Amir, emrindeki memurlara 'ismi' ile hitap edebilir mi?
Amir, emrindeki memurlara 'ismi' ile hitap edebilir mi?
Amirin çalışanlara sürekli 'ismi' ile hitap etmesi, mobbinge girer mi?
Danıştay'dan alan değiştiren araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemine dair karar
Danıştay'dan alan değiştiren araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemine dair karar
Danıştay Sekizinci Dairesi, atandığı alandan farklı bir programa doktora kaydı yaptıran ve lisansüstü eğitimde yeterlik sınavında başarılı olarak kayıt yenilemeyen araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemini hukuka uygun buldu!
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021
'Verin bir tabanca ben sıkayım ya da sen sık öldür beni'
'Verin bir tabanca ben sıkayım ya da sen sık öldür beni'
Bursa'da trafik ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü Berat K.’nın (25) ehliyetsiz olduğu belirlenirken araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 699 TL ceza kesilirken, otomobili almak üzere uygulama noktasına gelen baba Osman K., oğluna sitem ederek, “Ne yapayım oğlum ben şimdi. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi. Ben de insanım.” dedi.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı
Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin 2300 metre ile iki istasyon arasındaki mesafenin en uzun olduğu Acemler Bursaspor ve Nilüfer istasyonları arasına yaptırdığı Bursaray?ın Odunluk İstasyonu hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir haftalık deneme süresinde Odunluk İstasyonu?nu 35 bin kişinin kullandığını söyledi.