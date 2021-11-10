İTO'da muhasebe çalışanı kurumu dolandırdı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), muhasebe birim yöneticisi bir personeli tarafından milyonlarca lira dolandırıldı.

İTO'nun ekim ayı meclis toplantısında gündeme gelen ve milyonlarca lirayı aştığı belirtilen bu yolsuzluk aynı zamanda, İTO içerisinde liyakat konusunun tartışılmasına ve üyelerin bu konuda sert eleştirilerine yol açtı.

Meclis toplantısında "Kuruma iş alış süreçlerimizde akraba kayırmaya devam ediyoruz, nedense bu huyumuzdan vazgeçmiyoruz", "Damadınızı ya da iş bilmez insanları belli bir yerlere taşırsanız kamunun kaynaklarını hiç edersiniz" sesleri yükseldi.

2006'DAN BERİ ÇALIŞIYOR, YARGIYA TAŞINDI

İTO, 2006'dan beri bünyesinde çalışan bir personelin, kurumu dolandırmasıyla sarsıldı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, son meclis toplantısında konunun yargıya taşındığını, usülsüzlüğü yapan çalışanın iş akdine son verildiğini anlattı.

Avdagiç'in aktardığına göre, kurum içerisinde yolsuzluğu yapan kişi, 2006'dan bu yana İTO'da çalışıyor. Kurumdaki son görevi ise, muhasebe birim yöneticisi.

Geçen ay bu yolsuzluk fark edildikten hemen sonra, çalışanın iş akdinin feshedildiğini belirten Avdagiç, "Konu hukuka intikal etmiştir. Bundan sonra hukuk bu süreci takip edecektir" dedi.

Avdagiç'in aktardığına göre, bu durumun fark edilmesi, İTO Genel Sekreteri'nin söz konusu çalışanın yaptığı bazı sıkıntılı işlemler olduğunu tespit edip, yönetime iletmesi ile oldu.

İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ

İlk olarak çalışanın işten el çektirildiğini anlatan Avdagiç, süreci şöyle özetledi:

"Daha sonra yapılan inceleme derinleştirildi ve kapsamlı olarak bazı ödemelerde ve evraklarda sıkıntılı işlemler saptandı. Geriye doğru gidildiği zaman 2016'ya kadar farklı şekillerde bazı olumsuzluklar olduğu saptandı. Çalışanın pozisyonunu ve yetkilerini kullanarak belli usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı.

Bunu bağlı olarak hızlıca personel hakkında disiplin soruşturması açıldı ve toplanan evraklarla beraber mahkemeye başvuruda bulunuldu. Mahkeme 7 Ekim tarihinde sunulan belgelerin içeriğini dikkate alarak ihtiyati haciz kararı uygulamaya karar verdi. Bilahare 12 Ekim'de de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu."

ÖZTÜRK ORAN: BİZ YEDİ YABANCI DEĞİLİZ

Avdagiç'in meclis toplantısında sunduğu bu bilgilerden sonra İTO Meclis Başkanı, aynı zamanda Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı olan Öztürk Oran'ın, yolsuzluğa ilişkin yeterince bilgilendirilmediğinden dert yanması dikkat çekti.

"Yönetim kurulu başkanımıza da, üyelerine de sesleniyorum: Böyle bir şey varsa biz yedi yabancı değiliz, biz de bu Oda'nın içindeniz, bizim de bilgimiz olsun" diyen Oran, ekim ayı meclis toplantısındaki bu konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben bu bilgiyi ilk defa buradan duyuyorum ama dışarıda çaycıdan, çorbacıdan herkes bu konuyu konuşuyor. Ben de burada meclis başkanıyım. Meclis üyelerinin çoğu bana soruyor; bu olay nedir diye, 'hiç haberim yok diyorum'" diye konuştu.

'İŞE ALIMLARDA AKRABA KAYIRIYORUZ'

Söz konusu yolsuzluk, İTO Meclis toplantısında liyakat konusunu da gündeme getirdi.

İTO Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Meslek Komitesi'nden Mahmut Özcan'ın bu konudaki sert açıklamaları dikkat çekti.

"Kuruma iş alış süreçlerimizde akraba kayırmaya devam ediyoruz, nedense bu huyumuzdan vazgeçmiyoruz" diyen Özcan,

"Kütüphaneye yeğenimizi yerleştirmek gibi daha az sorumluluk isteyen memuriyetleri bir kenara bıraktım, daha büyük sorumluluk isteyen pozisyonlarda damadımızı göreve alabiliyoruz. Bir damat genel sekreterlikte işe alınabiliyor. Damat olmak bir liyakat olmamalı" diye konuştu.

'DAMADINIZI İŞE ALIRSANIZ.'

Özcan, şöyle devam etti:

"Muhasebe departmanımızdaki bir çalışan iyi denetlenmediği için İTO'yu dolandırıyor. Yolsuzluğun nedeni bu kişinin sadece kötü niyetli olduğundan değildir, bu kişinin denetlenmediğindendir. Siz denetlemezseniz başınıza bunlar gelir. Damadınızı ya da benim adamım diye iş bilmez insanları belli bir yerlere taşırsanız kamunun kaynaklarını hiç edersiniz. Bu yaşanan dolandırma olayıdır."

'EKONOMİK GERÇEKLER KARŞISINDA KAFAMIZ KUMDA'

Öte yandan, İTO Meclisi'nde ülke ekonomisinin gidişatına rağmen iş dünyasından yeterli tepki gelmemesi de eleştirildi.

İTO Meclis Üyesi, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin de (İHKİB) Eski Başkanı olan Hikmet Tanrıverdi, İTO Başkanı Avdagiç'in meclis toplantısında yaptığı dünya ekonomisinin halihazırdaki makroekonomik yorumlarına karşılık,

"Sevgili Başkanımız konuşmasında dünya ekonomisini, küresel ekonomiyi gerçekten çok güzel özetledi ama Türkiye kısmına gelince makroekonomik konular konusunda çok fazla bir şey söylediğini, bir öneride bulunduğunu duymadım. Bu konuda maalesef biz de kafamızı kuma gömmüş vaziyetteyiz" dedi.

'BAŞKANLARI DİNLEYİNCE GÜLLÜK GÜLİSTANLIK'

"Ben sevgili başkanlarımı dinleyince güllük gülistanlık, çok güzel bir refah içerisinde bir ülkede yaşıyoruz diye algılıyorum ama ben sokaktayım, ben piyasanın içerisindeyim. Ben öyle bir şey göremiyorum" diyen Tanrıverdi, "Ya ben de bir yanlışlık var ya konuşanlar konuşamadığı için eksiklik var" diye konuştu.

'EVET EFENDİMLE, TABİ EFENDİMLE YÜRÜMEZ'

Geçen ay Merkez Bankası'ndan 3 kişinin görevden alınmasından sonra döviz kurunda yaşanan rekorlara dikkat çeken Tanrıverdi, "Size soruyorum niye birisi çıkıp da ya Merkez Bankasından 3 kişi görevden alınıyor, niye kimse sormuyor, niye kimse soramıyor? Bir anda piyasaların hiç beklemediği bir anda böyle bir adım gelirse, zaten dalgalı bir hava var kur iyice zıplar" değerlendirmesinde bulundu.

Tanrıverdi ayrıca, azalan alım gücüne de dikkat çekerek şu değerlendirmeleri yaptı:

"Birilerinin yaşanan olumsuzlukları yüksek sesle söylemesi lazım, bu da STK'lara düşer. Evet efendimle, tabi efendim, haklısınız efendimle bu işler olmuyor arkadaşlar. Türkiye maalesef gelir dağılımda çok ciddi şekilde daralıyor. Eskiden bir orta direk vardı şimdi orta direk diye bir şey kalmadı, eriyor görüyorsunuz."

İTO'nun bu ayki meclis toplantısı ise yarın yapılacak.

Gamze Bal