Vedat Milor'un Z kuşağı paylaşımı olay oldu
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Vedat Milor, son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. Milor bir takipçisinin kendisine attığı mesajı paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Kasım 2021 10:29
Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelen Vedat Milor, son paylaşımıyla yine takipçilerini güldürmeyi başardı.
'Z KUŞAĞI İLE OLAN DİYALOĞUMU...'
Sosyal medyada kendisine gönderilen bir mesajı paylaşan Milor, şunları kaydetti:
'Z kuşağı ile olan diyaloğumu formülize etmem gerekirse, iki şekilde gerçekleşiyor. Kamuya açık mecralarda bana: "Boomer!" Kamuya kapalı mecralarda bana:'
Milor'un paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Takipçileri, "Sizin kuşaklar üstü olduğunuza kanaat getirdim", "Vedat bey siz asla boomer değilsiniz..." yorumları yaptı.