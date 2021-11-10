Vedat Milor'un Z kuşağı paylaşımı olay oldu

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelen Vedat Milor, son paylaşımıyla yine takipçilerini güldürmeyi başardı.

'Z KUŞAĞI İLE OLAN DİYALOĞUMU...'

Sosyal medyada kendisine gönderilen bir mesajı paylaşan Milor, şunları kaydetti:

'Z kuşağı ile olan diyaloğumu formülize etmem gerekirse, iki şekilde gerçekleşiyor. Kamuya açık mecralarda bana: "Boomer!" Kamuya kapalı mecralarda bana:'

Milor'un paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Takipçileri, "Sizin kuşaklar üstü olduğunuza kanaat getirdim", "Vedat bey siz asla boomer değilsiniz..." yorumları yaptı.