Vedat Milor'un Z kuşağı paylaşımı olay oldu

Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi
Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi
Erdoğan'a hakaret eden bölüm başkanı 2,5 yıl sonra görevden alındı
Erdoğan'a hakaret eden bölüm başkanı 2,5 yıl sonra görevden alındı
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Benzine 32 kuruşluk indirim geliyor
Benzine 32 kuruşluk indirim geliyor
AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü isim kim?
AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü isim kim?
MEB'den okulların hizmet alanlarına dair yazı
MEB'den okulların hizmet alanlarına dair yazı
Ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde değişiklik yapıldı
Ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde değişiklik yapıldı
Çöken binada işyeri sahibi ile birlikte 4 gözaltı
Çöken binada işyeri sahibi ile birlikte 4 gözaltı
5 Kamu Kurumu 84 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu 84 personel almak için ilana çıktı
Kıdem tazminatında tavan ücret değişiyor
Kıdem tazminatında tavan ücret değişiyor
Önce rüşvet sonra yapı izni
Önce rüşvet sonra yapı izni
EYT'de düğmeye basıldı
EYT'de düğmeye basıldı
Polisler, Personel Dairesine 'online' ulaşacak
Polisler, Personel Dairesine 'online' ulaşacak
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı: Ulaşılamayan bir kişi yok
İçişleri Bakan Yardımcısı: Ulaşılamayan bir kişi yok
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' sorusuna yanıt
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' sorusuna yanıt
Bakanlık, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı
Bakanlık, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Necmettin Batırel: Dolar paraşütsüz düşecek
Necmettin Batırel: Dolar paraşütsüz düşecek
Yargıdan '36 saatlik nöbet' davalarına ret kararı
Yargıdan '36 saatlik nöbet' davalarına ret kararı
Öğrenci yurdu müdürü silahlı saldırıda yaralandı
Öğrenci yurdu müdürü silahlı saldırıda yaralandı
TBMM, çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı
TBMM, çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı
Ücretli öğretmen olarak çalışılan günler, hizmet cetveline işlendi
Ücretli öğretmen olarak çalışılan günler, hizmet cetveline işlendi
Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 14 kişi yaralı kurtarıldı
Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 14 kişi yaralı kurtarıldı
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Bakan Koca'dan 'Aşı mecburiyeti' açıklaması
Bakan Koca'dan 'Aşı mecburiyeti' açıklaması
Öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
Öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
'THY Belarus seferlerinde göçmen taşıyor' iddiasına yalanlama
'THY Belarus seferlerinde göçmen taşıyor' iddiasına yalanlama
Bakan Bilgin: Asgari ücrette hiç kimsenin endişesi olmasın
Bakan Bilgin: Asgari ücrette hiç kimsenin endişesi olmasın
Öğretmen, spor salonunun deposunda ölü bulundu
Öğretmen, spor salonunun deposunda ölü bulundu
Ana sayfaHaberler Magazin

Vedat Milor'un Z kuşağı paylaşımı olay oldu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Vedat Milor, son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. Milor bir takipçisinin kendisine attığı mesajı paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Kasım 2021 10:29
Yazdır
Vedat Milor'un Z kuşağı paylaşımı olay oldu

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelen Vedat Milor, son paylaşımıyla yine takipçilerini güldürmeyi başardı.

'Z KUŞAĞI İLE OLAN DİYALOĞUMU...'

Sosyal medyada kendisine gönderilen bir mesajı paylaşan Milor, şunları kaydetti:

'Z kuşağı ile olan diyaloğumu formülize etmem gerekirse, iki şekilde gerçekleşiyor. Kamuya açık mecralarda bana: "Boomer!" Kamuya kapalı mecralarda bana:'

Milor'un paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Takipçileri, "Sizin kuşaklar üstü olduğunuza kanaat getirdim", "Vedat bey siz asla boomer değilsiniz..." yorumları yaptı.

#Vedat Milor# Z kuşağı
Tost davası! Ümit Erdim 50 bin TL tazminat kazandı
Tost davası! Ümit Erdim 50 bin TL tazminat kazandı
Cüneyt Özdemir'den ünlü Youtuber'e tepki : Komik değil, korkunç!
Cüneyt Özdemir'den ünlü Youtuber'e tepki : Komik değil, korkunç!
Orhan Gencebay'dan emniyet kemeri uyarısı
Orhan Gencebay'dan emniyet kemeri uyarısı
Kim milyoner olmak isterde '200 bin TL'lik kafa karıştıran soru'
Kim milyoner olmak isterde '200 bin TL'lik kafa karıştıran soru'
Hakan Ural koronavirüse yakalandı
Hakan Ural koronavirüse yakalandı
MHP'den Cem Yılmaz'a: Seni kurtaran olmayacak
MHP'den Cem Yılmaz'a: Seni kurtaran olmayacak

Bu Habere Tepkiniz

Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?

Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?

Danıştay 10. Dairesi, davacı sendikanın dağıtmak istediği el ilanında, Kurumun yöneticileriyle ilgili bazı eleştirilere yer verildiği anlaşılmakla birlikte, bu eleştirilerin herhangi bir hakaret ya da iftira içermediği gibi, Kurumun düzen, huzur ve güvenliğini bozacak nitelikte de olmadığından el ilanının dağıtılmasına izin verilmemesine ilişkin uygulama işlemini hukuka aykırı buldu.
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!

Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen üç öğretim görevlisi kadrosu ilgili yükseköğretim kurumu tarafından iptal edildi!
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak tatil fırsatları

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak tatil fırsatları

https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=AjuQpGLUPwPlZSunVNnLgXXn.hfZ4a7rx.UH5iMZKiD.j7/fastid=nespfxzcudtzkmeucdxltbyjdcmd/stparam=zcnloikjhd/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.orucoglu.com/tr/firsatlar/ara-tatilde-icinizi-isitacak-tatil-firsatlari-636?utm_source=memurlar&utm_medium=adv&utm_campaign=aratatil
Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma özlük haklarını değiştirir mi?

Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma özlük haklarını değiştirir mi?

Kamu bankalarında çalışan personelin, memuriyete atanması halinde özlük hakları nasıl belirlenir?
Şimdi ailece eğlenme zamanı

Şimdi ailece eğlenme zamanı
4/B'li personel için aile durum bildirimi düzenlemesi

4/B'li personel için aile durum bildirimi düzenlemesi

Muhasebat Genel Müdürlüğü, 4/B'li sözleşmeli personel ile kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personelin aile yardımı ve aile durum bildirimini 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren E-Devlet üzerinden verebileceğini açıkladı
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, iki ek ders sorusunu cevapladı

MEB, iki ek ders sorusunu cevapladı

DYK'da ek ders ücretleri hangi koşullarda %100 fazlasıyla ödenir?, "Rehberlik ve yönlendirme" dersine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?
Çalışma Bakanı'ndan 3600 ve EYT açıklaması... Kapsamlı çalışma yapıyoruz

Çalışma Bakanı'ndan 3600 ve EYT açıklaması... Kapsamlı çalışma yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını söyledi.
Amir, emrindeki memurlara 'ismi' ile hitap edebilir mi?

Amir, emrindeki memurlara 'ismi' ile hitap edebilir mi?

Amirin çalışanlara sürekli 'ismi' ile hitap etmesi, mobbinge girer mi?
Danıştay'dan alan değiştiren araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemine dair karar

Danıştay'dan alan değiştiren araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemine dair karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, atandığı alandan farklı bir programa doktora kaydı yaptıran ve lisansüstü eğitimde yeterlik sınavında başarılı olarak kayıt yenilemeyen araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemini hukuka uygun buldu!
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021
'Verin bir tabanca ben sıkayım ya da sen sık öldür beni'

'Verin bir tabanca ben sıkayım ya da sen sık öldür beni'

Bursa'da trafik ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü Berat K.’nın (25) ehliyetsiz olduğu belirlenirken araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 699 TL ceza kesilirken, otomobili almak üzere uygulama noktasına gelen baba Osman K., oğluna sitem ederek, “Ne yapayım oğlum ben şimdi. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi. Ben de insanım.” dedi.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı

Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin 2300 metre ile iki istasyon arasındaki mesafenin en uzun olduğu Acemler Bursaspor ve Nilüfer istasyonları arasına yaptırdığı Bursaray?ın Odunluk İstasyonu hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir haftalık deneme süresinde Odunluk İstasyonu?nu 35 bin kişinin kullandığını söyledi.