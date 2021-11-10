Apple'ın ilk bilgisayarı rekor fiyata satıldı

Nadir bulunan Hawai koa ahşap kasaya sahip bilgisayar hala çalışıyor. Teknoloji devinin ilk ürünü, ayrıca kit halinde yapılarak satılan sadece 200 bilgisayardan biri...

Teknoloji devi Apple'ın ilk ürünü olan ve günümüze kalan az sayıdaki Apple-1 bilgisayardan biri, bu hafta ABD'de açık artırmaya çıktı.

Steve Jobs tarafından tasarlanan 45 yıllık bilgisayar 400 bin dolara (yaklaşık 3 milyon 910 bin lira) satıldı. Hala çalışır durumda olan nadir model, koleksiyoncular için büyük bir önem taşıyor.

ŞİMDİYE KADAR İKİ SAHİBİ OLDU

Bununla birlikte, satışı gerçekleştiren California'daki John Moran Müzayede Evi, bilgisayarın şimdiye kadar sadece iki sahibinin bulunduğunu açıkladı. Buna göre bilgisayarın ilk sahibi olan bir profesör, Apple-1'i bir öğrencisine 650 dolara sattı.

Müzayedeyi kazanan kişi, Apple 1 bilgisayarı dışında Apple yazılımı içeren iki kaset ile kullanım kılavuzunun da sahibi oldu.

Jobs, Wozniak ve Ronald Wayne, Apple'ı 1 Nisan 1976'da California'da bir garajda tasarladı. Apple 1 üretimini finanse etmek için Jobs, VW Microbus'unu sattı, Wozniak ise HP-65 hesap makinesini 500 dolara (yaklaşık 4 bin 800 lira) sattı.

DÜNYADA ÇALIŞAN SADECE 20 TANE APPLE-1 KALDI

1976'da, Wozniak'ın tekrar eden sayıları sevmesi nedeniyle makineler 666,66 dolara (yaklaşık 6 bin 500 lira) satıldı.

Dünyada şu anda bu şekilde çalışabilen yaklaşık 20 bilgisayar olduğuna inanılıyor.

Açık artırmada satılan makine, en yüksek hasılat yapan Apple 1 bilgisayarı değil. 2014 yılında bir diğer Apple 1 bilgisayarı New York'ta müzayedede 905 bin dolara (yaklaşık 8 milyon 847 bin lira) satılmıştı.

Öte yandan, temelleri 1976'da bu bilgisayarla atılmış olan Apple'ın piyasa değeri şu anda 2,4 trilyon doların üzerinde bulunuyor.