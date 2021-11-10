Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi

AYÇİÇEK FİYATI REKOR KIRIYOR

Market ürünleri arasında en çok zam gelen ürünlerin başını ayçiçek yağı çekiyor. Ayçiçek yağına zam gelirken hem esnaf hem de müşteri bu durumdan rahatsız. NTV Haber'de yer alan habere göre esnaf son bir ayda bir kaç kez etiket değiştirdiklerini belirtti. Ayçiçek yağına en son olarak da yüzde 10'luk bir zammın geldiği belirtildi. Ayçiçek yağına gelen son zam sonrası ortalama 5 litrelik bir ayçiçek yağı 96 altı liradan satılmaya başladı.

AYÇİÇEK YAĞI ZAMMI VATANDAŞIN CEBİNİ BOŞALTTI

Vatandaşlar ise son gelen ayçiçek yağı zamlarından şikayetçi. Vatandaşlar son bir ay içerisinde ayçiçek yağlarının çok fazla zamlandığını belirtiyor.