İKM'lerin özlük haklarında iyileştirme yapılacak
Hükümetin önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapacağı öğrenildi.
Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 10 Kasım 2021 10:57
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bakanlar Kurulu toplantısında Bakanlığın hizmetleri ile ilgili sunum yaptı.
Adalet Bakanı Gül yapmış olduğu sunumda bakanlık çalışanlarının özlük haklarına da değindi.
İNFAZ VE KORUMA MEMURLARINA ÖZLÜK MÜJDESİ
Bakan Gül'ün, sunumunda, infaz koruma memurlarının bu süreçte özveriyle çalıştıkları, evlerine gitmeyip 14 gün boyunca çeşitli yerlerde izolasyona tabi tutuldukları, ailelerinden uzak kaldıklarının ifade ettiği öğrenildi. Bu arada, hükümetin önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapacağı da öğrenildi.
Osman Özgan