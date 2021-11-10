İKM'lerin özlük haklarında iyileştirme yapılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bakanlar Kurulu toplantısında Bakanlığın hizmetleri ile ilgili sunum yaptı.

Adalet Bakanı Gül yapmış olduğu sunumda bakanlık çalışanlarının özlük haklarına da değindi.

İNFAZ VE KORUMA MEMURLARINA ÖZLÜK MÜJDESİ

Bakan Gül'ün, sunumunda, infaz koruma memurlarının bu süreçte özveriyle çalıştıkları, evlerine gitmeyip 14 gün boyunca çeşitli yerlerde izolasyona tabi tutuldukları, ailelerinden uzak kaldıklarının ifade ettiği öğrenildi. Bu arada, hükümetin önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapacağı da öğrenildi.

Osman Özgan