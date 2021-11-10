Konya'daki 3 katlı 'süper eczane' 6 dilde hizmet veriyor

- Konya'da konseptiyle süper marketi andıran 3 katlı eczane, bin 500 metrekare alanda, yabancı müşterilerine 6 dilde hizmet sunabiliyor.

İlaç bölümünün dışında birbirinden farklı sağlık üniteleri bulunduran eczanede, müşteriler market arabasıyla stantları gezip alışverişini yapabiliyor, çocuğunu oyun alanına bırakıp kafeteryada zaman geçirebiliyor.

Müşteriler eczaneye sadece ilaç almak için değil, cilt bakımı, dermokozmetik, saç bakımı, diş bakımı, cinsel sağlık, anne-bebek sağlığı, doğal tedavi ve sporcu destek ünitelerinden faydalanmak için de geliyor.

Kentten ve şehir dışından gezmeye gelen eczacılar, alışılmış konseptin dışına çıkan eczaneyi model almak için inceliyor.

Şehrin tarihi ve turistik bir bölgesinde yer alan eczanede, İngilizce, Çince, Arapça, Farsça, Ugandaca ve Almanca dillerinde hizmet veriliyor.

Kentte 26 yıldır eczacılık yapan Ahmet Şevik (50), AA muhabirine, ABD'de görüp etkilendiği ve üniversite yıllarından beri hayalini kurduğu eczane konseptini, çeyrek asır sonra hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İlk eczanesini 1995 yılında 40 metrekare alanda açtığını belirten Şevik, yurt dışı ziyaretlerinde müzeleri gezen arkadaşlarının aksine her fırsatta eczaneleri gezdiğini ve gelişmeleri takip ettiğini ifade etti.

İmkanların oluşmasıyla 2017 yılından sonra hayalini gerçekleştirmek için çalışmaya başladığını anlatan Şevik, "Hayalimde bir eczane vardı. Hem benim rahat edebileceğim hem müşterilerimin rahat edebileceği hem de eczacılık ve sağlık camiasına yenilik getirecek bir konsept yapmak istiyordum. Allah da nasip etti, yaptık. Bu hayalim üniversite dönemlerinden geliyor. Üniversitede hayata idealist olarak bakıyorsunuz ama şartlar izin vermeyebiliyor. Yaklaşık 25 yıllık bir hayalimdi, 2021 yılında gerçek oldu." diye konuştu.

- "Farklı diller bilen personel istihdam ediyoruz"

Şevik, eczanesini daha çok para kazanmak için değil, hayalini gerçekleştirmek ve model olup ülkenin eczacılık sektörüne katkı sağlamak için yaptığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"En çok isteyip de yapamadığım şey dil öğrenmekti. 'Öğrenemediysek bari çalışanlarımız bilsin' dedik. Konya'da turistik bir bölgedeyiz. Mevlana Müzesi'ne çok yakınız. Mevlana Müzesi de Türkiye'nin en çok ziyaret alan müzelerinden. Farklı diller bilen personel istihdam ederek 7 dilde hizmet veriyoruz. Personelimiz, İngilizce, Çince, Arapça, Farsça, Ugandaca, Türkçe, Almanca biliyor. Yakında Fransızca, İspanyolca ve Rusçayı da ekleyip 10 dil yapacağız. Antalya'dan, İstanbul'dan, Aksaray'dan, Ankara'dan, kentimizden ziyarete gelen eczacılar oldu. Hepsi çok güzel yorumlar yapıyor. 'Bizim de böyle hayallerimiz var' diyorlar. Başka eczanelere model olup sektöre ve insanlarımıza katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Burası para kazanmak için yapılan bir yer değil. 'Mesleğim kazansın, hayalim gerçek olsun' diye yaptığım bir yer."

- "Böyle bir hizmet alabilmek beni çok memnun etti"

Turist olarak Türkiye'ye gelen Ugandalı Sheila Walusimbi, eczanede verilen hizmetleri çok beğendiğini belirterek, "Çalışanları sıcakkanlı ve çok ilgileniyorlar. Doktordan aldığım reçeteyi buraya getirdim. Ben İngilizce bildiğim için İngilizce bilen bir çalışan yardımcı oldu. Doğru ilaçları verip bunları nasıl kullanacağımı bana anlattı." dedi.

Mevlana Müzesi'ni gezmek için İran'dan gelen Sumeyye Nori de rahatsızlandıktan sonra Türkçe bilmediği için kendisini bu eczaneye yönlendirdiklerini dile getirdi.

Başka bir ülkede kendini anadilinde ifade edebilmenin çok güzel olduğunu kaydeden Nori, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımla birlikte Türkiye'ye turistik gezi için geldik. Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettik. Biraz rahatsızlandım. Önerdikleri için bu eczaneye geldim. Farsça bilen personel vardı. Rahatsızlığımı zorlanmadan anlatarak ilaçlarımı rahat şekilde alabildim. Çok şaşırdım. Burada böyle bir eczane olabileceğini düşünmüyordum. Böyle bir hizmet alabilmek beni çok memnun etti."

Eczaneye ilaç almaya gelen Suriyeli Abdulkerim Elahmet ise kendi dilinde konuşabilme imkanının çok güzel olduğunu ifade etti.

Personelin iyi derecede Arapça konuşabildiğini kaydeden Elahmet, "Ben Türkçe bilmiyorum. İngilizce ve Arapça biliyorum. Reçetemi yazdırdıktan sonra buraya gelip derdimi anlatabiliyorum. Benimle ilgileniyorlar ve ilaçları nasıl kullanacağımı tarif ediyorlar. Bundan çok memnunum." diye konuştu.