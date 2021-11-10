Galatasaray'a 50 bin euro para cezası
UEFA, Marsilya ile oynanan maçta yakılan meşaleler nedeniyle Galatasaray'a 50 bin euro para cezası verdi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 10 Kasım 2021 14:06
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yla 30 Eylül'de deplasmanda oynadığı maçta taraftarlar arasında gerilim yaşanmış ve oyun birkaç kez durdurulmuştu. UEFA, yaşanan olaylar sonrası Galatasaray'a verdiği cezayı belirledi.
UEFA, Marsilya ile oynanan maçta yakılan meşaleler nedeniyle Galatasaray'a 50 bin euro para cezası verdi. Bununla birlikte sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, gelecek iki deplasman maçında taraftarına bilet satamayacak.