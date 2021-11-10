Mesut Özil'in piyasaya süreceği kripto paranın adı belli oldu

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yapan Mesut, kripto parasının adını "M10 Token" olarak belirledi.

Anket yapmıştı

Bitcoin mi? Ethereum mu? şeklinde bir anket yapan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, bu konu hakkında takipçilerinin de fikrini aldı.

Twitterda 26 milyon takipçi sayısına ulaşan Mesut Özil, "çok yakında" şeklinde bir paylaşım yaparak kripto para konusundaki meraklıları heyecanlandırdı. Mesut Özil, kendi kripto parasını piyasaya süren ilk futbolcu olmayı hedefliyor.