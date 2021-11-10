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Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları

Öğretim görevlisi alımlarında başvuran aday sayısını sınırlandırmak için üniversitelerce belge/sertifika şartları ilanlara koyulmaya devam ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 10 Kasım 2021 13:43
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Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları

Selçuk Üniversitesi tarafından 8 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda çalıştırılmak üzere öğretim görevlisi alım ilanına çıkılmıştır. Söz konusu ilanları incelediğimizde, üniversite tarafından "düşünülen" adayın yolunu açmak ve diğer kişilerin önlerini kesmek için anlamsız sertifika ve belge şartları koyulduğu görülmektedir.

Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Kas-İskelet Rehabilitasyonu anabilim dalında ilan edilen öğretim görevlisi alımında "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans, Kayropraktik alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ DÜZENLEMİŞ OLDUĞU MASÖR-MASÖZ PROGRAMI BELGESİNE SAHİP OLMAK." şartı aranmıştır.

- Öğretim görevlisi alımı için konulan özel şartlar

Bununla birlikte, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programında ise "Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak. Belgelemek kaydıyla kamu kurumlarında en az bir yıl çalışmış olmak. PROFESYONEL İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ VE ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK." özel şart olarak yer almıştır.

Lisans mezuniyeti süresince Manipulatif tedavi gibi bu konuda eğitim gören Fizyoterapi mezunlarından illa "Milli Eğitim Bakanlığının" düzenlemiş olduğunun Masöz programı belgesi şartını öğretim görevlisi alımında aramanın "ben bir adayı düşünüyorum, onun başvurmasında rekabeti engellemek için yazdım demekten" başka bir açıklaması yoktur diye düşünüyoruz. Şayet varsa üniversitenin açıklamasını yayımlamaktan memnuniyet duyarız.

İlave olarak, "Profesyonel İşletme Yöneticiliği" ile "Etkili İletişim Teknikleri" gibi artık uzaktan eğitim yöntemleriyle çok kolay alınabilecek sertifikalar herhangi bir yetkinliği ölçmediği gibi öğretim görevlisi alımlarında kaliteyi giderek düşürmekten başka bir işe yaramamaktadır.

Bu mecradan yazılarımızla gündeme getirdiğimiz üzere, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi alımları anlamsız şartlar ve belgeler/sertifikalar yüzünden kalite yönünden giderek aşağıya düşmektedir. Hiçbir kalite ölçütü olmayan sertifika/belgelerin yargıya taşınması halinde iptalinin uzak olmadığı da görülmektedir.

Bu çerçevede, üniversiteler adayların lisans programlarında gördüğü eğitimlerin üzerine kurum işaret ederek sertifika/belge istemek yerine ALES ve yabancı dili yüksek nitelikli mezunların öğretim görevlisi kadrolarında istihdamı için harekete geçmeli, rakipleri elemek yerine rekabeti sağlamalıdırlar.

#Öğretim görevlisi# sertifika şartları
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