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Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!

Danıştay kararı sonrası Yükseköğretim Kurulunca yeni düzenleme yapılmadığı için norm kadro planlamalarının kabul edileceği merci hususunda belirsizlik var.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 11 Kasım 2021 00:04
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Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!

Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans, lisansüstü programlar ve bunların niteliği ile öğrenci sayıları, yükseköğretim kurumunun eğitim ve öğretim faaliyetleri dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak öğretim elemanı norm kadrolarını ve bunların kullanımına ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" 2 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- Üniversitelerin norm kadrolarıyla ilgili hüküm durdurulmuştu

Üç yılı aşkın süredir uygulanan norm kadro süreci bu süre zarfında birkaç kez değişikliğe uğramakla birlikte, anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 8 nci fıkrasında yer alan "Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarından bir sonraki yıl ilan edilmesi planlanan kadroları üniversite yönetim kurulu kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içinde Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayımlar." hükmü Danıştay Sekizinci Dairesinin 7 Ekim 2020 tarihli ve E:2020/3357 sayılı kararı ile durdurulmuştur.

Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre norm kadro sayılarını belirleyen ve önümüzdeki yıl ilan etmeyi planladıkları öğretim elemanı kadroları için çalışma yapacak üniversitelerin hangi kurulun onayıyla uygulamaya koyacağı ve yayımlayacağı konusunda bir tereddüt oluşmuştur.

Danıştay'ın iptal gerekçesine baktığımızda, üniversitenin kadro ihtiyaçları hususunda görüş ve önerilerinin alındığı, üniversitenin eğitim-öğretim esasları hakkında da karar merci olduğuna dikkat çekilerek norm kadrolarını belirlenmesinde ve planlamasından Senato'nun yetkilendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, 2022 yılı norm kadro planlamalarına yaklaştığımız bu günlerde yükseköğretim kurumlarında bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili yönetmelikte Danıştay kararı dikkate alınarak YÖK tarafından düzenleme yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

#danıştay# norm kadro
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