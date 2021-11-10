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Başkandan 'çöken bina' açıklaması: Ruhsat almadan kendi tadilatını yapmış

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya'da dün çöken bina ile ilgili, "Herhangi bir bilen insanla irtibat kurulmamış, belediyeden ruhsatlar alınmamış, kendi tadilatını yapmışlar." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Kasım 2021 14:38
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Başkandan 'çöken bina' açıklaması: Ruhsat almadan kendi tadilatını yapmış

Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesinde yer alan 2 katlı binanın çökmesi sonucu arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması ile enkaz kaldırma çalışmaları da sona erdi. Büyükşehir Belediyesine bağlı iş makinelerince molozlar kaldırılırken, olay yerine sabah saatlerinde gelen Malatya Valisi Aydın Baruş, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada basın mensuplarına son durum hakkında bilgi veren Baruş, toplam 5 iş yerinin yer aldığı binanın çökmesinin ardından enkazdan 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, 8 şahsın ise kendi imkanları ile kurtulduğunu belirtti.

Şu an hastanede 5 yaralının olduğunu ve hayati risklerinin bulunmadığını da kaydeden Baruş, enkaz kaldırma işlemlerinin ardından trafiğe kapatılan caddenin de iki şerit olarak araçlara açıldığını söyledi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının sürdüğünü de dile getiren Vali Baruş, "Giriş katındaki iş yerinde bir tadilat çalışması yapıldığı yönünde ifadeler var. Bu konuyla ilgili incelemeler de detaylı olarak sürüyor. Yıkılan binadan numuneler alındı. Binanın çökmesine sebep olanlara adalet gerekeni yapacak" ifadelerini kullandı.

"Taşıyıcı sistemi olmayan bir yapı "


Çöken binanın 1960 yılında yığma olarak inşa edildiğini ve taşıyıcı sistemi olmayan bir yapı olduğunu belirten Baruş, "2020 yılında yaşanan Sivrice depremi sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin tüm binalarda yaptığı incelemede burası hasarsız görünüyordu. Bina, yığma olduğu için taşıyıcı sistemini duvarlar yükleniyor. Burada yapılan tahribat dengesini yerinden oynatıyor bu nedenle. Gerekli soruşturma işlemleri bu kapsamda sürüyor. Soruşturma sonucunda olayda kusuru olanlar ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Güder, Malatya'da dün çöken bina ile ilgili konuştu

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde çöken, altında dükkanların bulunduğu tek katlı binada incelemede bulunan Güder, gazetecilere, çöken yapının 1956 yılında inşa edildiği ve yığma bir bina olduğunu söyledi.

Zemin kattaki işyerlerinde genişleme faaliyetinin yürütüldüğünü kaydeden Güder, şöyle devam etti:

"İşletmeci, yan dükkanı kiraladıktan sonra özellikle duvar taşıyıcılarını ortadan kaldırıp çalışma yapmışlar. Tabii bu çalışma yapılırken de herhangi bir bilen insanla irtibat kurulmamış, belediyeden ruhsatlar alınmamış, kendi tadilatını yapmışlar. Yapı yükü taşıyamayınca da yavaş bir şekilde yıkım gerçekleşiyor. O özellikle dükkanların ön kısımlarına baktığımızda duvar yok."

Olayın ilk anından itibaren devletin tüm organlarıyla yardıma koştuğunu belirten Güder, yaralılara şifa diledi.

Başkan Güder, belediyelerin bu hadiseden dersler çıkarması gerektiğini vurgulayarak, eski yapıların kısa sürede dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Güder, vatandaşlara da seslenerek, "Zaman zaman içerde yapılan tadilatlardan haberimiz olmuyor, göremiyor olabiliyoruz. Vatandaş önünü perdeliyor, kapatıyor, içerde çalışmalarını yapıyor. Burada komşuların duyarlı olması lazım, hassasiyet göstermeleri lazım. Nasıl ki bir yerde bir çöp bir olumsuzluk olduğunda belediyemize bildiriyorsa bu noktada da benzer bir sorumluluk sahibi olmamız gerekir." diye konuştu.

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