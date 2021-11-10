Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi.
Türkiye genelinde toplam 136 Başhekime gönderilen mektupta şu ifadelere yer
verildi:
"Saygıdeğer başhekim arkadaşım,
Bu mektubum, son derece önemli bir konuyu sizinle hasbihal amacı taşıyor. Gerek
sağlık hizmetlerinde gerek bu hizmetlerin sürdürülmesi için yapılan planlamalarda
yaşanan bazı sorunlar için birinci derecede farkındalık sahibi kişiler sizlersiniz.
Gösterdiğiniz çaba, özellikle, yaşadığımız süreç açısından takdire şayandır.
Şahsım ve ilgili tüm yönetici arkadaşlarım adına teşekkürlerimi tekrar ifade
etmek isterim.
1.11.2021 Tarih ve 95796091-010.07 Sayılı Genelgemiz, İl Sağlık Müdürlüğünce
tarafınıza ulaştırıldı. Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri Konulu
Genelge, çözümü aciliyet gösteren bir sorun için kararlı, kalıcı adımlar atmanızı
gerektiriyor. Uzun ve yıpratıcı olan çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini
yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullara kavuşturmakta tam bir irade ortaya
koymalıyız. Bu konuda sizinle yakın, titiz bir diyalog içinde olacağız.
Asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusundaki kararlılığımızın en iyi örneklerinden birini sizin vereceğinize inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum."