İzmir'de şiddetli rüzgar bir iş yerinin çatısını uçurdu
İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Kasım 2021 13:23
Bornova ilçesindeki 4. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin çatısı, rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak bitişiğindeki iş yerlerini aştı ve bir sonraki sokağa düştü.
Sabah iş yerine gelenler, sokakta gördükleri çatının nereden geldiğini bulmaya çalıştı. Çatının arka sokaktaki Akın Kır'a (72) ait iş yerinden geldiği belirlendi.
İş yeri sahibi Akın Kır gazetecilere yaptığı açıklamada, çatının yerinden çıkarak bu kadar mesafe katetmesine şaşırdıklarını, olayda ölen veya yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.
Öte yandan çatının uçtuğu anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Bu Habere Tepkiniz
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Öğretim görevlisi alımlarında başvuran aday sayısını sınırlandırmak için üniversitelerce belge/sertifika şartları ilanlara koyulmaya devam ediyor.
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı.
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak tatil fırsatları
https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=AjuQpGLUPwPlZSunVNnLgXXn.hfZ4a7rx.UH5iMZKiD.j7/fastid=nespfxzcudtzkmeucdxltbyjdcmd/stparam=zcnloikjhd/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.orucoglu.com/tr/firsatlar/ara-tatilde-icinizi-isitacak-tatil-firsatlari-636?utm_source=memurlar&utm_medium=adv&utm_campaign=aratatil
Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi.
Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?
Danıştay 10. Dairesi, davacı sendikanın dağıtmak istediği el ilanında, Kurumun yöneticileriyle ilgili bazı eleştirilere yer verildiği anlaşılmakla birlikte, bu eleştirilerin herhangi bir hakaret ya da iftira içermediği gibi, Kurumun düzen, huzur ve güvenliğini bozacak nitelikte de olmadığından el ilanının dağıtılmasına izin verilmemesine ilişkin uygulama işlemini hukuka aykırı buldu.
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen üç öğretim görevlisi kadrosu ilgili yükseköğretim kurumu tarafından iptal edildi!
Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma özlük haklarını değiştirir mi?
Kamu bankalarında çalışan personelin, memuriyete atanması halinde özlük hakları nasıl belirlenir?
4/B'li personel için aile durum bildirimi düzenlemesi
Muhasebat Genel Müdürlüğü, 4/B'li sözleşmeli personel ile kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personelin aile yardımı ve aile durum bildirimini 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren E-Devlet üzerinden verebileceğini açıkladı
MEB, iki ek ders sorusunu cevapladı
DYK'da ek ders ücretleri hangi koşullarda %100 fazlasıyla ödenir?, "Rehberlik ve yönlendirme" dersine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin 2300 metre ile iki istasyon arasındaki mesafenin en uzun olduğu Acemler Bursaspor ve Nilüfer istasyonları arasına yaptırdığı Bursaray?ın Odunluk İstasyonu hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir haftalık deneme süresinde Odunluk İstasyonu?nu 35 bin kişinin kullandığını söyledi.