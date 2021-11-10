İdare Mahkemesi'nden denklik ile ilgili karar
Rusya'da Tarih ve Yabancı Dil öğretmenliği mezunu aday, YÖK'e karşı açtığı denklik ile ilgili davayı kazandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Kasım 2021 13:20
YÖK, Rusya Federasyonundaki Vladimir State Humanitarian Üniversitesi Tarih ve Yabancı dil( İngilizce) Öğretmenliği mezunu olan ve adına tarih alanında lisans diploma denklik belgesi düzenlenen davacı, İngilizce Öğretmenliği alanında diplomasına denklik verilmesi istemiyle dava açtı.
Açılan davanın ardından Ankara 14. İdare Mahkemesi YÖK'ün kararını oy birliği ile iptal etti.
Mahkeme, kararın, davacının diplomasına doğrudan denklik belgesi verilmesinin kabulü anlamına gelmediği, davalı idarece gerekli araştırma ve incelemeler neticesinde ortaya çıkan sonuca göre yeniden işlem tesis edebileceğini vurguladı