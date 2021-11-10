Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı

2020 yılının başlarında ortaya çıkan Covid-19 salgını ve sonrasında yaşanan süreç mesleki eğitimin önemini bir kez daha ortaya koydu. Meslek liseleri yaptıkları başarılı çalışmalarla salgın sürecini atlatmada adeta can simidi rolünü üstlendi. Maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi üretimi ile Türkiye'nin büyük bir ihtiyacını karşılayan okullar, bu çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2020 Nisan ayı itibarı ile döner sermaye işletmesi kurularak, kimya teknolojisi alanı ile metal teknolojisi alanında üretime başlandı. 4 öğretmen ve yaklaşık 10 öğrenciyle süren çalışmalarda başta dezenfektan olmak üzere diğer hijyen ürünlerinin üretimi sürüyor. Üretilen ürünler ise başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar olmak üzere Elazığ ve çevre illerdeki birçok kamu kurumuna gönderiliyor. Bu kapsamda son 1,5 yılda 495 bin 839 litre hijyen malzemesi üretilerek, toplamda 2 milyon 987 bin 412 TL ciroya ulaşıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Salgının başladığı ilk günden itibaren meslek liselerimizin yaptığı çalışmalar yerelde ilimize, genelde ise ülkemize nefes aldırmıştır. Mesleki eğitimin önemi okullarımızın yaptığı başarılı çalışmalarla bir kez daha kendisini göstermiştir. Mesleki eğitimin memleket meselesi olduğunu defalarca vurgulamıştık. Bugün burada da görüyoruz ki bu okulumuz adeta bir fabrika gibi çalışarak hem ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor hem de döner sermayede görev alan öğrencilerine ciddi bir ödeme yaparak, burada eğitim gören öğlencilerimizin daha okuldayken para kazanmalarına olanak sağlıyor. Allaha şükür ki bu salgın döneminde hiçbir okulumuzda maske, dezenfektan, çamaşır suyu veya sıvı sabun ihtiyacımız olmadı. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin ürettiği ürünleri alarak okullarımıza bol miktarda dağıttık" dedi.