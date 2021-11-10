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'Avrupa'daki ikinci önemli rüzgar tüneli Ankara'ya yapılıyor'

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Şu anda Avrupa'daki ikinci önemli rüzgar tünelini yapıyoruz. İnşallah 2022'nin sonunda çalışmaya başlayacak. Avrupa'nın en önemli rüzgar tüneli Hollanda-Almanya yapımı tüneldir. Şimdi diğeri de Ankara'daki Akıncı tüneli oluyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Kasım 2021 14:21
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'Avrupa'daki ikinci önemli rüzgar tüneli Ankara'ya yapılıyor'

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen fuar, 40 bin metrekarelik alanda, 30 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın katılımı ile gerçekleşiyor.

Fuar kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi'nin yaptığı "Savunma Sanayinde Küresel Etkinlik ve Teknolojik Derinlik Yol Haritası" panelinde konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, özgün ürünler geliştirdikleri için yaptıkları her projenin Ar-Ge olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Şirketlerinde Ar-Ge'ye büyük önem verdiklerinin altını çizen Kotil, "Şirketimizde 3 bin 40 Ar-Ge mühendisimiz çalışıyor. 2020'de 2,6 milyar TL'lik özgün Ar-Ge yaptık. Şirketin toplam bütçesinin yüzde 40'ı Ar-Ge'ye gidiyor. Son beş yılda 7 bin kişi işe aldık. Bunun da aşağı yukarı 5 bini mühendislerden oluşuyor. Bu kişiler içinde de 3 bin 400'ü Ar-Ge işi ile uğraşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Şirkette başladığı ilk yıllarda altyapı projelerine ağırlık verdiklerine değinen Kotil, "Şu anda Avrupa'daki ikinci önemli rüzgar tünelini yapıyoruz. İnşallah 2022'nin sonunda çalışmaya başlayacak. Avrupa'nın en önemli rüzgar tüneli Hollanda-Almanya yapımı tüneldir. Şimdi diğeri de Ankara'daki Akıncı tüneli oluyor." diye konuştu.

- "365 gün Teknofest yapmak istiyoruz"

Üniversitelerle çalışmayı çok önemsediğini belirten Kotil, "Aslında biz teknoloji savunma şirketleri olarak Türkiye'nin potansiyelini açığa çıkarmamız lazım. Türkiye'nin var olan en önemli gücü insan gücüdür. Teknofest gençlerin potansiyelini ortaya çıkarıyor. TUSAŞ olarak biz ne yapmak istiyoruz? Teknofest yılda bir oluyor ancak biz 365 gün Teknofest yapmak istiyoruz. Üniversite içinde iş yapabilecek her seviyedeki kişiye imkan sağlayarak kendi öz işimizi yaptırmak istiyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şu anda neredeyse 200 mühendisimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

- "ASELSAN'ın kendi içinde 700'den fazla proje var"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ise ASELSAN'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 7 farklı Ar-Ge merkezi olduğunu belirterek, "Sekiz farklı kampüste Ar-Ge faaliyetlerini yönetiyoruz. Yedi farklı Ar-Ge merkezimizde 6 bine yaklaşan Ar-Ge personelimiz var. Çalışanlarımızın yüzde 3'ü doktora, yüzde 27'si de yüksek lisans derecesine sahip personeldir. Her sene Ar-Ge'ye ayırdığımız bütçe şirketin cirosunun yüzde 7'sini teşkil ediyor. Bununla beraber yatırımlarımızın içindeki teknoloji yatırımları da ciromuzun yüzde 2'sini oluşturuyor. Hemen hemen her yıl 300 milyon dolar civarı bir para ASELSAN'ın kendi Ar-Ge faaliyetlerine ayırdığı bir kaynaktır." bilgisini verdi.

Şirketin Ar-Ge çalışmalarında ulaştığı seviyeye dikkati çeken Görgün, şunları söyledi:

"İlk 100 içindeki firmaların Ar-Ge projelerine bakıldığında 6 bin 200 proje olduğunu okumuştum. ASELSAN'ın kendi içinde 700'den fazla proje var. Bu Ar-Ge projelerine bakıldığında ilk 100 içindeki şirketlerin neredeyse yüzde 12 Ar-Ge projesi şirketin ve şirketle beraber çalışan firmaların ürettiği projelerden oluşuyor. 64 üniversiteye geçen yıl sadece 6 milyon dolara yakın bir araştırma projesi bütçelediğimizi ve şu ana kadar toplam üniversitelere fonladığımız Ar-Ge projelerinin 165 milyon doların üzerinde olduğunu ifade etmek isterim. Geçtiğimiz sene toplam fonladığımız proje sayısı da 128'dir. Farklı farklı raporlarda savunma sanayisindeki insan kıymeti 50 ile 70 bin arasında değişiyor. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Geldiğimiz nokta hiç azımsanacak bir nokta değil. Herkes çok gayretli. İnanılmaz derecede fedakarca çalışılıyor. Bizim 70 bin seviyesini 500 binlere çıkaracak bir stratejimiz olması gerekiyor."

#ASELSAN# SAHA EXPO# TUSAŞ# ankara# temel kotil
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