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İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir!

Otomotiv ve teknoloji sektörünü kasıp kavuran ve durma noktasına getiren çip krizi hala devam ederken Tayvanlı çip üreticisi TSMC, Japonya'nın Kumamoto eyaletinde yeni bir fabrika kuracağını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Kasım 2021 15:41
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İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir!

Teknoloji devi Sony'nin ise fabrikanın azınlık hisselerine sahip olacağı bildirildi. Öte yandan çip tedarik sorunu nedeniyle dev şirketler sıfır araç üretemeyince ikinci el araçların fiyatları yükselmişti. Çip sorunu çözülürse eğer durumun fiyatlara yansıması da bekleniyor.

Geçtiğimiz ay Taiwan Semiconductor Manufacturing'in çeyreklik satışları otomobil ve iPhone 13 siparişlerindeki artışla rekor kırmıştı. Çip krizi teknoloji ve otomotiv sektörünü olumsuz etkilese de dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing'a yaradı. Şirket yeni bir fabrika daha kuracaklarını açıkladı.

ÇİP ÜRETİMİ 2024'TE BAŞLAYACAK

İHA'da yer alan habere göre, arz-talep dengesizliği nedeniyle dünya ülkelerinin karşı karşıya kaldığı çip krizi derinleşirken, Tayvanlı çip üreticisi TSMC, Japonya'nın Kumamoto eyaletinde yeni bir fabrika kuracağını açıkladı.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan TSMC'nin tesis inşaatına 2022'de başlamasının planlandığı belirtilirken, üretimin ise 2024'ün sonunda başlayacağı kaydedildi. Firma ayrıca ilk sermaye harcamasının yaklaşık 7 milyar dolar olarak tahmin edildiğini ve yaklaşık bin 500 yüksek teknoloji uzmanına iş imkanı sağlanacağını duyurdu. Japon teknoloji firması Sony'nin ise yeni girişimde yüzde 20'den az hisse alarak azınlık hisselerine sahip olacağı öğrenildi.

DÜNYA KRİZDE

Elektrikli araçlardan robotlara, ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar birçok alanda kullanılan çiplerin arzında son dönemde yetersizlik yaşanıyor. Koronavirüs salgını ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle yarı iletken temin edememe sorunu, teknoloji ile ilişkili birçok sektörde üretimde aksamalara yol açtı. Çip üreticilerinin yeni yatırımlar yapmasına rağmen arz talep dengesinin sağlanmasının 2022 yılını bulabileceği belirtiliyor.

SEKTÖR DURMA NOKTASINA GELDİ

Dünyanın en büyük otomotiv şirketleri çip tedarik sorunu nedeniyle durma noktasına gelirken, birçok marka teslimatlarının hepsini gerçekleştiremedi.

Üretimin azalması ise ikinci el araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Eğer çip tedarik sorunu çözülürse sıfır araç üretimininde artması bekleniyor.

#İkinci el#çip krizi
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