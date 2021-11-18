Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı ertelendi
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı ertelendi
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması
Bakanlık örnek olayla anlattı! Okullardaki vakalarda izlenecek yollar
Bakanlık örnek olayla anlattı! Okullardaki vakalarda izlenecek yollar
TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular başladı
TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular başladı
Hasta eşine taciz iddiası ile 'işini' kaybeden hemşireyi, Danıştay sevindirdi!
Hasta eşine taciz iddiası ile 'işini' kaybeden hemşireyi, Danıştay sevindirdi!
5 kişinin öldüğü servis kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı
5 kişinin öldüğü servis kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı
Bakanlıktan döviz alım satımı açıklaması: Müdahale yok
Bakanlıktan döviz alım satımı açıklaması: Müdahale yok
Merkez Bankası faiz kararı: Hangi senaryoda ne yaşanır?
Merkez Bankası faiz kararı: Hangi senaryoda ne yaşanır?
Belediye Başkanı milli serveti çürümeye terk etti
Belediye Başkanı milli serveti çürümeye terk etti
PKK'nın, sözde kurucularından Kaytan öldürüldü
PKK'nın, sözde kurucularından Kaytan öldürüldü
Döviz alım satımında kimlik ibrazı zorunluluğunda değişiklik
Döviz alım satımında kimlik ibrazı zorunluluğunda değişiklik
Benzin ve Motorine bir zam daha mı geliyor?
Benzin ve Motorine bir zam daha mı geliyor?
Eski bakandan sert açıklama... Namussuzlarla hesaplaşacağız
Eski bakandan sert açıklama... Namussuzlarla hesaplaşacağız
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasına odaklandı
Cumhuriyet'ten 3. kez 'Lütfi Elvan affını isteyecek' iddiası
Cumhuriyet'ten 3. kez 'Lütfi Elvan affını isteyecek' iddiası
Merkel'in masrafları ile emekli maaşı Almanları kızdırdı
Merkel'in masrafları ile emekli maaşı Almanları kızdırdı
AK Parti ile CHP arasında 'uyuşturucu ile mücadele' tartışması
AK Parti ile CHP arasında 'uyuşturucu ile mücadele' tartışması
4 Kamu Kurumu 203 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu 203 personel almak için ilana çıktı
Külliye'de 50+1 mesaisi: Geri adım yok
Külliye'de 50+1 mesaisi: Geri adım yok
Elektrikte kademeli tarife başlıyor: Dar gelirlilere düşük fatura
Elektrikte kademeli tarife başlıyor: Dar gelirlilere düşük fatura
Uzmanlık eğitimi ve uzman doktor özlük hakları iyileştirilecek
Uzmanlık eğitimi ve uzman doktor özlük hakları iyileştirilecek
EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen kokain ile ilgili açıklama
EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen kokain ile ilgili açıklama
64 kilo altınla yakalanan memura soruşturma
64 kilo altınla yakalanan memura soruşturma
5'inci Yargı Paketi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi
5'inci Yargı Paketi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi
Bakan Koca'dan uluslararası dayanışma mesajı
Bakan Koca'dan uluslararası dayanışma mesajı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini çöpe atacağız
'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini çöpe atacağız
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?

Danıştay'dan 'tarihsiz istifa dilekçesi' ile ilgili emsal karar!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 18 Kasım 2021 10:05
Yazdır
Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?

Danıştay İDDK, "Yürütmekte olduğum görevimden kendi isteğimle ayrılmak istiyorum. Makamlarınızca uygun görülmesi durumunda müktesebime uygun bir kadroya atanmam hususunda gereğini arz ederim" şeklinde dilekçe veren ve görevden alınınca da dava açan memuru haklı bulan Danıştay 2. Dairesinin kararını bozdu.

Olayda, davacı Personel Daire Başkanlığı'na hitaplı "Yürütmekte olduğum görevimden kendi isteğimle ayrılmak istiyorum. Makamlarınızca uygun görülmesi durumunda müktesebime uygun bir kadroya atanmam hususunda gereğini arz ederim" talepli tarihsiz dilekçe vermiştir.

Görevden alınarak Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü emrine uzman olarak atanmıştır.

Görevden alınma işlemine karşı dava açmıştır.

İlk derece mahkemesi davayı aşağıdaki gerekçelerle reddetmiştir:

Dilekçeyi göreve başlarken verdiğini iddia eden davacı aradan geçen 25 ayda dilekçeyi çekmek için bir işlem yapmamıştır.

Danıştay 2. Dairesi ise, işleme dayanak oluşturan istifa dilekçesini isteği dışında, idarenin isteği üzerine verdiğini ve isteği dışında idarenin işleme koyduğunu belirttiği, dilekçede davacı tarafından atılmış bir tarihin bulunmadığı, ayrıca istifa iradesine dayandığı belirtilen dava konusu atama işlemine karşı dava açtığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; söz konusu dilekçenin davacının gerçek iradesini yansıtmadığı ve bu haliyle dava konusu atama işlemine dayanak oluşturmayacağı, gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur.

İlk derece mahkemesi ise kararında ısrar etmiştir.

Danıştay İDDK bu ısrar kararını onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2020/1089

Karar No: 2020/1887

KAPAT [X]

Karar tarihi: 19.10.2020

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Bakanlığı

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı kadrosuna atanan davacının, Personel Daire Başkanlığı'na hitaplı "Yürütmekte olduğum görevimden kendi isteğimle ayrılmak istiyorum. Makamlarınızca uygun görülmesi durumunda müktesebime uygun bir kadroya atanmam hususunda gereğini arz ederim" talepli tarihsiz dilekçe ile İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü emrinde daire başkanlığı görevinden istifa etmek istediği gerekçesi ile bu görevinden alınarak Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü emrine uzman olarak atanmasına ilişkin . tarih ve . sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; istifanın tek taraflı bir irade beyanı olduğu, çekilme isteğinin kabulü halinde yürürlüğe gireceğinin açık bulunduğu, her ne kadar davacı tarafından görevden ayrılma dilekçesinin, göreve başlamadan önce verildiği iddia edilmekte ise de; bu hususun hukuken kabul edilebilir kanıtlarla ortaya konulamadığı, davacının söz konusu göreve atanmasından sonra geçen 25 aydan fazla süre içerisinde bu dilekçesindeki isteğinden vazgeçtiği yolunda davalı idareye herhangi bir başvurusunun olmadığı anlaşıldığından, davacı tarafından hazırlanan ve imzalanan görevden ayrılma isteğine ilişkin dilekçenin işleme konulmak suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırı olmadığının saptanması karşısında, davacının bu işlem nedeniyle tazmini gereken bir maddi kaybı da bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

DAİRE KARARININ ÖZETİ:

Danıştay İkinci Dairesinin 10/04/2018 tarih ve E:2016/5712, K:2018/2461 sayılı kararıyla; uyuşmazlık konusu olayda, davalı idarece davacının görevden ayrılma istemli dilekçesi ile 657 sayılı Kanun'un 76. maddesinin verdiği takdir yetkisi kapsamında atama işleminin tesis edildiği dava konusu işlemin, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu ileri sürülmekte ise de; davacının, işleme dayanak oluşturan istifa dilekçesini daire başkanı olarak atanmadan önce isteği dışında, idarenin isteği üzerine verdiğini ve isteği dışında idarenin işleme koyduğunu belirttiği, dilekçede davacı tarafından atılmış bir tarihin bulunmadığı, ayrıca istifa iradesine dayandığı belirtilen dava konusu atama işlemine karşı dava açtığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; söz konusu dilekçenin davacının gerçek iradesini yansıtmadığı ve bu haliyle dava konusu atama işlemine dayanak oluşturmayacağı,

Bu durumda, söz konusu istifa dilekçesi dışında davacının görevinden alınmasını gerektirecek, görevinde yetersiz ve verimsiz olduğuna ilişkin hukuken geçerli somut bilgi ve belgenin davalı idarece sunulmaması karşısında, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak davacının daire başkanlığı görevinden alınarak uzman olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı gerekçeleriyle. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; benzer bir uyuşmazlık hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun verdiği 07/03/2019 tarih ve E:2017/1511, K:2019/984 sayılı kararının da aynı yönde olduğu gerekçesi eklenmek suretiyle davanın reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, daire başkanı olarak atandığı tarihte idarenin üstün gücü kullanılmak suretiyle müzayaka halinde kendisinden tarihsiz istifa dilekçesi alındığı, söz konusu istifa dilekçesinin gerçek iradesini yansıtmadığı, benzer konularda açılan davalarda davacılar lehine verilen emsal kararlar bulunduğu, görev yaptığı döneme ilişkin olarak hakkında herhangi bir inceleme ve soruşturma yapılmadığı, disiplin cezası almadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile. İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin . İdare Mahkemesinin temyize konu . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/10/2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- . İdare Mahkemesinin temyize konu . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının, Danıştay İkinci Dairesinin 10/04/2018 tarih ve E:2016/5712, K:2018/2461 sayılı kararında yer alan gerekçe doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

#tarihsiz istifa dilekçesi
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Yılmaz Büyükerşen ihaleye fesat karıştırma davasında yeniden hakim karşısında
Yılmaz Büyükerşen ihaleye fesat karıştırma davasında yeniden hakim karşısında
Altıntop kardeşlerin dolandırıldığına ilişkin 15 yıllık davada karar
Altıntop kardeşlerin dolandırıldığına ilişkin 15 yıllık davada karar
Fahri trafik müfettişinin yazdığı cezaya 'görüntü' olmadığı için iptal kararı
Fahri trafik müfettişinin yazdığı cezaya 'görüntü' olmadığı için iptal kararı
Hasta eşine taciz iddiası ile 'işini' kaybeden hemşireyi, Danıştay sevindirdi!
Hasta eşine taciz iddiası ile 'işini' kaybeden hemşireyi, Danıştay sevindirdi!
Geçici görevli iken görev süresi uzatılmayan araştırma görevlisiyle ilgili karar
Geçici görevli iken görev süresi uzatılmayan araştırma görevlisiyle ilgili karar

Bu Habere Tepkiniz

Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler

Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kurs Yönergesinde değişikliğe gitti.
Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?

Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?

Danıştay'dan 'tarihsiz istifa dilekçesi' ile ilgili emsal karar!
Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin.

Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin.

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=ayda-368tlye-10000tl_adv1166
Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?

Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?

Emekliliğimi hakettim. Dilekçemi 22 Kasım'da mı 15 Ocak'ta vermem mi daha avantajlıdır?
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi

Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi

ÖSYM Başkanlığı bugün 2021/7, 2021/8 ve 2021/9 KPSS tercih işlemlerinin sonuçlarını açıkladı.
Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu

Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu

Danıştay İDDK, davalı idare bünyesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptalini reddeden yerel mahkeme kararını onadı.
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı

2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2021/8: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Tercih sonuçları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 100 kişinin ataması yapıldı.
Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?

Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?

Hemşirelerin yıpranma payları emeklilikte nasıl uygulanır?
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin

MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin

Milli Eğitim Bakanlığı 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazarak 24 Kasım Öğretmenler Gününde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi
AYM'den geçici görevlendirmelerle ilgili kritik karar

AYM'den geçici görevlendirmelerle ilgili kritik karar

Anayasa Mahkemesi, görevde yükselme ile atandığı fen işleri müdürlüğü görevinden alınarak önce danışman kadrosuna görevlendirilen daha sonra ise görev yeri olarak şantiye alanına görevlendirilen memurun özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Kuruluş Osman 72. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 72. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 24 Kasım 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
3.dozda hangi aşı ne kadar koruyor?

3.dozda hangi aşı ne kadar koruyor?

Türkiye ile benzer aşı programı uygulayan Şili'de Sağlık Bakanlığı 3. doz aşı olanlara ilişkin gerçek dünya verilerini yayımlandı. 11 milyon kişinin incelendiği araştırmaya göre, iki doz Sinovac aşısı olanlara bir doz Pfizer/BioNTech aşısının güçlendirici olarak uygulanması semptomatik hastalığa karşı etknliği yüzde 95'e çıkardı.