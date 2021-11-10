Diyarbakır anneleri 800 gündür evlatları için nöbette

Benzine 32 kuruş indirim yapıldı
Benzine 32 kuruş indirim yapıldı
20 okuldan 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
20 okuldan 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Hava durumu raporu 11 yıl önceki sır ölümü ortaya çıkardı
Hava durumu raporu 11 yıl önceki sır ölümü ortaya çıkardı
Bakanlıktan 'efsane indirim' uyarısı! İnceleme başlatıldı
Bakanlıktan 'efsane indirim' uyarısı! İnceleme başlatıldı
Rektör Prof. Özkan: Aşı olmamanın sonuçları çok korkunç
Rektör Prof. Özkan: Aşı olmamanın sonuçları çok korkunç
Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı
Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı
İTO Başkanından asgari ücret için 4 öneri
İTO Başkanından asgari ücret için 4 öneri
Dolar rekora yaklaştı: 9,82 TL
Dolar rekora yaklaştı: 9,82 TL
'Her geçen gün hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz'
'Her geçen gün hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz'
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Kiralar arttı kiracılar hedefte: Ev sahipleri mobbing uyguluyor
Kiralar arttı kiracılar hedefte: Ev sahipleri mobbing uyguluyor
İKM'lerin özlük haklarında iyileştirme yapılacak
İKM'lerin özlük haklarında iyileştirme yapılacak
Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi
Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi
Erdoğan'a hakaret eden bölüm başkanı 2,5 yıl sonra görevden alındı
Erdoğan'a hakaret eden bölüm başkanı 2,5 yıl sonra görevden alındı
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü isim kim?
AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü isim kim?
MEB'den okulların hizmet alanlarına dair yazı
MEB'den okulların hizmet alanlarına dair yazı
Ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde değişiklik yapıldı
Ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde değişiklik yapıldı
Çöken binada işyeri sahibi ile birlikte 4 gözaltı
Çöken binada işyeri sahibi ile birlikte 4 gözaltı
5 Kamu Kurumu 84 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu 84 personel almak için ilana çıktı
Kıdem tazminatında tavan ücret değişiyor
Kıdem tazminatında tavan ücret değişiyor
EYT'de düğmeye basıldı
EYT'de düğmeye basıldı
Polisler, Personel Dairesine 'online' ulaşacak
Polisler, Personel Dairesine 'online' ulaşacak
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı: Ulaşılamayan bir kişi yok
İçişleri Bakan Yardımcısı: Ulaşılamayan bir kişi yok
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' sorusuna yanıt
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' sorusuna yanıt
Bakanlık, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı
Bakanlık, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Necmettin Batırel: Dolar paraşütsüz düşecek
Necmettin Batırel: Dolar paraşütsüz düşecek
Yargıdan '36 saatlik nöbet' davalarına ret kararı
Yargıdan '36 saatlik nöbet' davalarına ret kararı
Ana sayfaHaberler Terör

Diyarbakır anneleri 800 gündür evlatları için nöbette

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 800'üncü güne ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Kasım 2021 15:58
Yazdır
Diyarbakır anneleri 800 gündür evlatları için nöbette

Anne Hacire Akar'ın oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı önünde 22 Ağustos 2019'da başlattığı oturma eylemi sayesinde 24 Ağustos 2019'da evladına kavuşması üzerine, bu mücadeleyi örnek alan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbetine katılım günden güne arttı.

Yaz kış, kar yağmur, bayram demeden kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi 800'üncü güne ulaşırken, 33 aile güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına kavuştu.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdürüyor.

- "Kararlıyız, evlatlarımız gelene kadar vazgeçmeyeceğiz"

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'yi kendilerine destek vermeye davet etti.

Evlat nöbetinin 800'üncü günü dolayısıyla yarın HDP il binası önünde "Teröre Geçit Yok" yürüyüşü yapacaklarını ifade eden Üçdağ, "Anne ve babalar olarak hepimiz kararlıyız, evlatlarımız gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Evlatlarım gelin, teslim olun. HDP ve PKK'dan size hayır yok. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun." dedi.

Üçdağ, oğluna seslenerek, "Burada seni bekliyorum. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Sen benim oğlumsun, gel teslim ol." ifadelerini kullandı.

- "Oğlum seni çok özledim"

Oğlu Aziz için evlat nöbeti tuttuğunu belirten Güzide Demir, 800 gündür yılmadan eylemlerine devam ettiklerini aktardı.

Demir, çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini anlatarak, "HDP çocuğumu götürüp PKK'ya teslim etti. Oğlum seni çok özledim, yüzüne hasret kaldım. Ciğerim yanıyor oğlum, 6 yıldır senin peşindeyim. Orası senin yerin değil. 33 çocuğumuz geldi, sen de gel, hepiniz kaçın, güvenlik güçlerine teslim olun." diye konuştu.

- "Gelin devlete teslim olun"

Oğlu Bayram için eylem yapan baba Şadin Elhaman, tek amacının çocuğuna kavuşmak olduğunu söyledi.

"800 gündüz HDP'nin kapısında nöbet tutuyoruz. 1800 gün de geçse çocuğumu almadan bu çadırı terk etmiyorum." diyen Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eyleme katılan baba Necmettin Biçer de herkesi kendilerine destek vermeye çağırdı.

KAPAT [X]

Dağda tek çocuk kalmayana kadar eylemi sürdüreceğini vurgulayan Biçer, "HDP ve PKK tarafından dağa kaçırılan tüm çocuklara sesleniyorum, yol yakınken gelin, güvenlik güçlerine teslim olun. Güvenlik güçlerine teslim olduğunuzda emin ellerdesiniz. 33 çocuğumuz geldi, siz de gelin teslim olun." şeklinde konuştu.

#Diyarbakır# Diyarbakır anneleri# HDP# Oturma eylemi
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davasında ayırma kararı
FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davasında ayırma kararı
Polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist adliyede
Polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist adliyede

Bu Habere Tepkiniz

İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi
Danıştay 2. Dairesi, Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü emrine "Yazı İşleri Müdürü" olarak atanan bir personelin "şartları taşımadığı" gerekçesi ile açtığı 4 davayı da sonuçlandırdı.
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Öğretim görevlisi alımlarında başvuran aday sayısını sınırlandırmak için üniversitelerce belge/sertifika şartları ilanlara koyulmaya devam ediyor.
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak tatil fırsatları
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak tatil fırsatları
https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=AjuQpGLUPwPlZSunVNnLgXXn.hfZ4a7rx.UH5iMZKiD.j7/fastid=nespfxzcudtzkmeucdxltbyjdcmd/stparam=zcnloikjhd/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.orucoglu.com/tr/firsatlar/ara-tatilde-icinizi-isitacak-tatil-firsatlari-636?utm_source=memurlar&utm_medium=adv&utm_campaign=aratatil
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı.
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu
Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?
Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?
Danıştay 10. Dairesi, davacı sendikanın dağıtmak istediği el ilanında, Kurumun yöneticileriyle ilgili bazı eleştirilere yer verildiği anlaşılmakla birlikte, bu eleştirilerin herhangi bir hakaret ya da iftira içermediği gibi, Kurumun düzen, huzur ve güvenliğini bozacak nitelikte de olmadığından el ilanının dağıtılmasına izin verilmemesine ilişkin uygulama işlemini hukuka aykırı buldu.
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen üç öğretim görevlisi kadrosu ilgili yükseköğretim kurumu tarafından iptal edildi!
Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma özlük haklarını değiştirir mi?
Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma özlük haklarını değiştirir mi?
Kamu bankalarında çalışan personelin, memuriyete atanması halinde özlük hakları nasıl belirlenir?
4/B'li personel için aile durum bildirimi düzenlemesi
4/B'li personel için aile durum bildirimi düzenlemesi
Muhasebat Genel Müdürlüğü, 4/B'li sözleşmeli personel ile kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personelin aile yardımı ve aile durum bildirimini 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren E-Devlet üzerinden verebileceğini açıkladı
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Bu Da Gömlek Ciğer
Bu Da Gömlek Ciğer
Adana’da bir kebapçı, gömlek yağına sararak yaptığı ciğerle yoğun ilgi görüyor.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı
Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin 2300 metre ile iki istasyon arasındaki mesafenin en uzun olduğu Acemler Bursaspor ve Nilüfer istasyonları arasına yaptırdığı Bursaray?ın Odunluk İstasyonu hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir haftalık deneme süresinde Odunluk İstasyonu?nu 35 bin kişinin kullandığını söyledi.