Şoför ile memurun aynı hizmet grubunda sayılmasına ilişkin Danıştay'dan önemli karar

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
20 Sigorta şirketinin teklifini karşılaştır, en uygun olanını seç
20 Sigorta şirketinin teklifini karşılaştır, en uygun olanını seç
İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü kazandırmaya başladı
İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü kazandırmaya başladı
İcra müdür yardımcısına 'zimmet'ten 25 yıla kadar hapis talebi
İcra müdür yardımcısına 'zimmet'ten 25 yıla kadar hapis talebi
'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin vurulmasında uzman çavuş tutuklandı
'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin vurulmasında uzman çavuş tutuklandı
Çeyrek altın 1000 TL oldu
Çeyrek altın 1000 TL oldu
Uğur Şahin'den umutlandıran açıklama: Şimdi sıra kanserde
Uğur Şahin'den umutlandıran açıklama: Şimdi sıra kanserde
MHP lideri Bahçeli'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
MHP lideri Bahçeli'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a... Kaşarlanmış manipülatör
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a... Kaşarlanmış manipülatör
Rüşvetçi çete yakalandı! Müdüre otomobil, mühendise tatil
Rüşvetçi çete yakalandı! Müdüre otomobil, mühendise tatil
İş Bankası Genel Müdürü: Faizde indirim beklemiyorum
İş Bankası Genel Müdürü: Faizde indirim beklemiyorum
'Şok dalgası geliyor, Dolar'a acil müdahale edilmeli!'
'Şok dalgası geliyor, Dolar'a acil müdahale edilmeli!'
3 aylık döneme ait işsizlik rakamları açıklandı
3 aylık döneme ait işsizlik rakamları açıklandı
Bakan Elvan: Enflasyonda arzuladığımız seviyede değiliz
Bakan Elvan: Enflasyonda arzuladığımız seviyede değiliz
5 Kurum 123 İşçi almak için ilana çıktı
5 Kurum 123 İşçi almak için ilana çıktı
MHP'li üst düzey isimler yanıtladı: Cumhur İttifakı'nda sorun mu var?
MHP'li üst düzey isimler yanıtladı: Cumhur İttifakı'nda sorun mu var?
FETÖ'nün jandarma yapılanmasından 76 kişiye gözaltı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasından 76 kişiye gözaltı
5 Üniversite 149 personel almak için ilana çıktı. Şartlar ve maaşlar...
5 Üniversite 149 personel almak için ilana çıktı. Şartlar ve maaşlar...
Afyonkarahisar'da sahte içki faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da sahte içki faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
Otoparka da çöktüler! Stokçuların yeni adresi dev siteler
Otoparka da çöktüler! Stokçuların yeni adresi dev siteler
AK Parti strateji ekibi kurdu
AK Parti strateji ekibi kurdu
Soru çalamayınca fırça yediler
Soru çalamayınca fırça yediler
1.271 kişilik vergi başmüfettiş ve müfettiş atama listesi Resmi Gazete'de
1.271 kişilik vergi başmüfettiş ve müfettiş atama listesi Resmi Gazete'de
Okul müdürü koronavirüse yenik düştü
Okul müdürü koronavirüse yenik düştü
Şeker fiyatına yüzde 25 zam geldi
Şeker fiyatına yüzde 25 zam geldi
Pasaport ücretlerinde yüzde 36 zam bekleniyor
Pasaport ücretlerinde yüzde 36 zam bekleniyor
60 yaş üzerinde vefat arttı: Hatırlatma dozu önemli
60 yaş üzerinde vefat arttı: Hatırlatma dozu önemli
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu
Emekli maaşlarına promosyon ödemesi... Kim ne kadar promosyon alacak?
Emekli maaşlarına promosyon ödemesi... Kim ne kadar promosyon alacak?
Karaismailoğlu: İBB'nin hiç bir tane yeni projesi yok
Karaismailoğlu: İBB'nin hiç bir tane yeni projesi yok
TBMM: Soru önergesi 'kişisel görüş içerdiği' için iade edildi
TBMM: Soru önergesi 'kişisel görüş içerdiği' için iade edildi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Şoför ile memurun aynı hizmet grubunda sayılmasına ilişkin Danıştay'dan önemli karar

Danıştay idare hizmetler grubunda 'şoför' kadrosunun yer almamasını hukuka uygun buldu

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 16 Kasım 2021 14:01
Yazdır
Şoför ile memurun aynı hizmet grubunda sayılmasına ilişkin Danıştay'dan önemli karar

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine ilişkin açılan davada, idari hizmetler grubunda yer alan veri hazırlama kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni gibi kadroların içinde şoför unvanlı kadronun sayılmamasını hukuka uygun buldu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğin bazı maddelerine dava açılmıştır. Bunlar:

1- İdari Hizmetler Grubunda 2. sırada yer alması gereken "Şoför" ibaresine yer verilmemesi,

2- En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış olması,

3- Ek yerleştirmenin 6 ayda yapılması.

Danıştay 2. Daire istemi aşağıdaki gerekçelerle reddetmiştir:

Alt hizmet grubunun belirlenmesinde idarenin takdir hakkı olduğu için şoför ile memurun aynı hizmet grubunda sayılması idarenin takdir hakkıdır.

Memurların üst görevlere yükselmesini belirli koşullara bağlama ve atanacaklarda aranacak genel ve özel koşulları belirleme konusunda idareye takdir yetkisi tanınmış olup, üst görevlere yükselme konusunda belli eğitim düzeyine ve niteliğe sahip olma yanında, atanılacak görevin gerektirdiği tecrübe, birikim gibi özellikler yönünden, dava konusu düzenleme hukuka uygundur.

"Ek yerleştirmenin 6 ayda yapılması" ibaresi genel yönetmeliğe uygundur.

T.C

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO. 2019/2557

KARAR NO. 2020/1944

KAPAT [X]

KARAR TARİHİ: 22.10.2020

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay İkinci Dairesinin 25/03/2019 tarih ve E:2015/10299, K:2019/1440 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

05/02/2015 tarih ve 29258 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 5. maddesinin (d) İdari Hizmetler Grubunda 2. sırada yer alması gereken "Şoför" ibaresine 3. sırada yer verilmesi yolundaki düzenlemenin, 8. maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin 2. alt bendinde, (ç) bendinin 4. alt bendinde ve (e) ile (f) bentlerinin 3. alt bendinde yer alan; "En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış olmak" cümlesinin, 15. maddesinin 4. fıkrasındaki; "altı aylık süreyi aşmamak üzere" ibaresinin iptali istenilmiştir.

DAİRE KARARININ ÖZETİ:

Danıştay İkinci Dairesinin 25/03/2019 tarih ve E:2015/10299, K:2019/1440 sayılı kararıyla;

Yönetmeliğin 5. maddesinin (d) İdari Hizmetler Grubunda 2. sırada yer alması gereken "şoför" ibaresinin 3. sırada yer alması yönündeki düzenlemenin iptali istemine ilişkin olarak;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 4. maddesinde; "Aynı düzey görev: Kurumların, hiyerarşi, görev yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri.... ifade eder." şeklinde düzenlemenin yer aldığı, şoför kadrosunun, 657 sayılı Yasa uyarınca genel idari hizmetler sınıfında yer alması sebebiyle, Kurum Yönetmeliğinde anılan kadroya idari hizmetler grubunda yer verildiği, hizmet grubu içerisindeki alt grupların belirlenmesi hususunda, Genel Yönetmelik ile kurumlara tanınan takdir yetkisi çerçevesinde düzenleme yapılmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda, anılan düzenlemede hukuka ve üst hukuk normlarına aykırılık görülmediği,

Yönetmeliğin 8. maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin 2. alt bendinde, (ç) bendinin 4. alt bendinde ve (e), (f) bentlerinin 3. alt bendinde yer alan; "En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış olmak" cümlesinin iptali istemine ilişkin olarak;

Kamu kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Hizmet Süresi" başlıklı 6. maddesinde, "Kurumlar görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçirilmiş olması esastır. Kurumlar atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirler." hükmünün yer aldığı,

Buna göre, kurumlara, memurların üst görevlere yükselmesini belirli koşullara bağlama ve atanacaklarda aranacak genel ve özel koşulları belirleme konusunda takdir yetkisi tanınmış olup, üst görevlere yükselme konusunda belli eğitim düzeyine ve niteliğe sahip olma yanında, atanılacak görevin gerektirdiği tecrübe, birikim gibi özellikler yönünden, dava konusu düzenleme ile Kurumda ve memuriyette belli bir süre çalışmış olma koşulunun getirilmesinde Genel Yönetmelik ve hizmet gereklerine aykırılık görülmediği,

Yönetmeliğin 15. maddesinin 4. fıkrasında yer alan, "altı aylık süreyi aşmamak üzere" ibaresinin iptali istemine ilişkin olarak;

Genel Yönetmeliğin "Görevde Yükselme Suretiyle Atanma" başlıklı 12/C maddesinde yer alan hükümlere uyumlu şekilde düzenlendiği göz önüne alındığında, dava konusu düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, Yönetmeliğin 20. maddesinin (a) bendine göre; aynı hizmet grubunda kalmak kaydıyla atama yapılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşıyanların, aynı alt gruptaki diğer kadrolara veya daha alt düzey kadrolara sınavsız atanabildikleri, bu nedenle memur unvanlıların, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi kadrolara sınavsız geçebildikleri, ancak şoför unvanlıların, Yönetmeliğin 8. maddesinin (e) bendinde aranan koşulları taşıyor olsa dahi bu unvanlara sınavsız geçemedikleri, 5 yıllık süre şartının makul bir süre olmadığı, mevcut bürokratik yavaşlık ile Bakanlığın 6 aylık sürede ek yerleştirmeyi yetiştirmesinin sorun olacağı, müteakip sınava kadar ek yerleştirmeler yapılabilmeli iken, altı ay gibi kısa bir sürenin öngörülmüş olma nedeninin anlaşılamadığı, bu nedenlerle Daire kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin temyize konu 25/03/2019 tarih ve E:2015/10299, K:2019/1440 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 22/10/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

#danıştay# hizmet grubu# şoför
Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası
Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası
İcra müdür yardımcısına 'zimmet'ten 25 yıla kadar hapis talebi
İcra müdür yardımcısına 'zimmet'ten 25 yıla kadar hapis talebi
'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin vurulmasında uzman çavuş tutuklandı
'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin vurulmasında uzman çavuş tutuklandı
Yarım asırlık şirket için iflas kararı çıktı
Yarım asırlık şirket için iflas kararı çıktı
Mahkeme: Rektör o yetkiyi nakil gibi kullanamaz
Mahkeme: Rektör o yetkiyi nakil gibi kullanamaz
Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

Şoför ile memurun aynı hizmet grubunda sayılmasına ilişkin Danıştay'dan önemli karar
Şoför ile memurun aynı hizmet grubunda sayılmasına ilişkin Danıştay'dan önemli karar
Danıştay idare hizmetler grubunda 'şoför' kadrosunun yer almamasını hukuka uygun buldu
MEB'den ilave eğitim öğretim tazminatına dair resmi yazı
MEB'den ilave eğitim öğretim tazminatına dair resmi yazı
illi Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında olup Milli Eğitim Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin ilave eğitim öğretim tazminatı ödenip ödenemeyeceğine dair görüş yazısı yayımladı
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Mahkeme: Rektör o yetkiyi nakil gibi kullanamaz
Mahkeme: Rektör o yetkiyi nakil gibi kullanamaz
İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi ile Rektöre tanınan geçici görevlendirme yetkisinin nakil gibi kullanılamayacağına karar verdi.
Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi alırken öncelikli kişiler mi aranıyor?
Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi alırken öncelikli kişiler mi aranıyor?
Üniversitelerde kişilere özgü personel alımı ilanlarına çıkıldığı maalesef sıradan hale gelmeye başlamıştır. Sıklıkla memurlar.net'te kişilere özel ilanlar eleştirilmekte ve haberleştirilmektedir. Özellikle akademik camiada bu tür ilanlarla karşılaşılması son derece üzücüdür. Yani üniversitelerde hukuksuzluğa zemin oluşturulması tuzun kokmasıdır. Bu nedenle acilen çözüme kavuşturulması gereken bir konu olarak orta yerde durmaktadır.
Bakanlıktan önemli görüş yazısı: Eşyalı konutun ısınma giderini kim karşılar?
Bakanlıktan önemli görüş yazısı: Eşyalı konutun ısınma giderini kim karşılar?
Milli Emlak Genel Müdürlüğü eşyalı konutun ısınma giderinin 120 metrekareye kadar olan kısmının oturan personel tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.
İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur?
İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur?
Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar
Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, nöbet yerini erken terk ettiği gerekçesi ile yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı
Hacettepe Üniversitesi memurlar.net'te yer alan haber üzerine bir düzeltme yayımladı
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi
YSK, personeli ilgilendiren iki yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Görevde yükselme yönetmeliğindeki değişikliğe göre görevde yükselme ilanlarına başvurabilmek için aranan "kurumda 1 yıl çalışma" şartı "2 yıla" çıkarılmıştır.
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanlarının uluslararası dil sınavından 85 puan almış olma şartını bir sonraki eğitim öğretim yılının baha dönemine erteledi
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı
Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Emeklilik maaşını artırmanın altın kuralları
Emeklilik maaşını artırmanın altın kuralları
Emekli aylığının miktarı çalışma süresi ve prime esas kazançla birlikte dilekçe tarihine göre de değişebiliyor. Yıl içindeki zamlar, enflasyon ve büyüme verileri de bağlanacak emekli aylığı tutarında etkili oluyor.