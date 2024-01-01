Mega Projemize Ortak Olmaya Var Mısınız?

KAMU ÇALIŞANLARININ KÜÇÜK BİRİKİMLERİNİ DÜZENLİ BİR YATIRIMA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ…

OSİAŞ Modern İşletme Kooperatifi, Malıköy'de 120 dönüm üzerinde kurulacak Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilecek işletmeleri, kiraya vererek gelir elde etmeyi, bu geliri de kooperatif üyeleriyle paylaşmayı hedefleyen yeni nesil bir projedir.

Keşif Ankara, işletme kooperatifi sistemini 2024 yılında Ankara Gamador Parla Projesinde uygulamış ve üyelerine güzel bir kazanç sağlamıştır.

Keşif Ankara Kooperatifi, 2018 yılında Ankara'da kurduğu kooperatif sistemini İstanbul başta olmak üzere bir çok ile yaygınlaştıran sektörün öncü kuruluşlarından biridir.

Ankara Temelli Malıköy'de kurulacak OSİAŞ Modern Projesi, Keşif Ankara'nın 23. projesi olacaktır.

Proje bize ne kazandırıyor?

Banka kredilerinin kapalı olduğu şu dönemde, büyük birikimleri olmayan ancak tasarruflarıyla yatırım yapmak ve parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılara alternatif ve yeni nesil bir yatırım aracı sunar.

Risk almak istemeyen yatırımcıları enflasyona karşı korurken, birikimi gayrimenkul almaya yetmeyen kişilere kısa vadede sabit kira getirisi elde edebilecekleri güvenilir bir yatırım imkanı sağlar

Kooperatife 6 bin 200 üye alınacak olup, bir üyelik bedeli 625 bin TL'dir.(Memurlar.net'e özel bir indirim yapılacaktır). Bugün itibariyle gelir elde edilmesi durumunda, üyelere aylık 10 bin liralık bir gelir kazandırması hedeflenmiştir. Üyelik bedeli Memurlar.net üyelerine özel olarak bu ayın sonuna kadar, sadece 100 kişi için özel bir fiyat indirimi yapılacaktır.

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki forma isim, soyisim ve telefon numaranızı bırakabilirsiniz.

Keşif Ankara Kooperatifi yetkili temsilcisi sizleri arayıp detaylı bilgilendirme yapacaktır. Sunum dosyası için tıklayınız