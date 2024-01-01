Mega Projemize Ortak Olmaya Var Mısınız?
Bugünün Devasa İş Örgütlerinin Bir Çoğunun Dünü,
Bizim Bugünümüz
KAMU ÇALIŞANLARININ KÜÇÜK BİRİKİMLERİNİ DÜZENLİ BİR YATIRIMA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ…
- OSİAŞ Modern İşletme Kooperatifi, Malıköy'de 120 dönüm üzerinde kurulacak Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilecek işletmeleri, kiraya vererek gelir elde etmeyi, bu geliri de kooperatif üyeleriyle paylaşmayı hedefleyen yeni nesil bir projedir.
- Keşif Ankara, işletme kooperatifi sistemini 2024 yılında Ankara Gamador Parla Projesinde uygulamış ve üyelerine güzel bir kazanç sağlamıştır.
- Keşif Ankara Kooperatifi, 2018 yılında Ankara'da kurduğu kooperatif sistemini İstanbul başta olmak üzere bir çok ile yaygınlaştıran sektörün öncü kuruluşlarından biridir.
- Ankara Temelli Malıköy'de kurulacak OSİAŞ Modern Projesi, Keşif Ankara'nın 23. projesi olacaktır.
Proje bize ne kazandırıyor?
Banka kredilerinin kapalı olduğu şu dönemde, büyük birikimleri olmayan ancak tasarruflarıyla yatırım yapmak ve parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılara alternatif ve yeni nesil bir yatırım aracı sunar.
Risk almak istemeyen yatırımcıları enflasyona karşı korurken, birikimi gayrimenkul almaya yetmeyen kişilere kısa vadede sabit kira getirisi elde edebilecekleri güvenilir bir yatırım imkanı sağlar
Kooperatife 6 bin 200 üye alınacak olup, bir üyelik bedeli 625 bin TL'dir.(Memurlar.net'e özel bir indirim yapılacaktır). Bugün itibariyle gelir elde edilmesi durumunda, üyelere aylık 10 bin liralık bir gelir kazandırması hedeflenmiştir. Üyelik bedeli Memurlar.net üyelerine özel olarak bu ayın sonuna kadar, sadece 100 kişi için özel bir fiyat indirimi yapılacaktır.
Detaylı bilgi almak için aşağıdaki forma isim, soyisim ve telefon numaranızı bırakabilirsiniz.
Keşif Ankara Kooperatifi yetkili temsilcisi sizleri arayıp detaylı bilgilendirme yapacaktır. Sunum dosyası için tıklayınız
GAMADOR | PARLA
Paykira olarak, ticari gayrimenkul yatırımındaki ilk projemiz olan Gamador Parla’yı 2024 yılında hayata geçirdik. 4 Ay gibi kısa bir sürede 1.400 üye projeye katılım sağladı. Ankara’nın yeni buluşma noktası olmaya aday Gamador Parla’nın Göksu Gölü manzaralı yeme içme alanını satın alan Paykira, bu alanı hisselere bölerek, birikimlerini büyütmek isteyen kişiler için yeni nesil bir yatırım fırsatına dönüştürmüştür.
Teslim tarihi 2026 yılı olarak planlanan Gamador Parla, lokasyon ve demografik avantajları sayesinde Ankara’nın parlayan yıldızı olmaya adaydır. Paykira sayesinde hissedarlar uygun ödeme koşulları Gamador Parla’nın yeme-içme alanında hisse sahibi olabilmiştir. Gamador Parla'daki AVM'nin faaliyete geçeceği andan itibaren yatırımcıları sabit gelir elde etme imkanı kazanacaktır.
Paykira birlikten kuvvet doğar anlayışıyla kurulmuş bir gayrimenkul işletme kooperatifidir. Türkiye’nin her kesiminden insanı yatırıma teşvik ederek, birikimlerini değerlendirmesini sağlamak nihai amaçları arasındadır.
Neden Gayrimenkul İşletme Kooperatifi?
Gayrimenkul Yatırımı Sadece Konut ve Arsadan İbaret Değildir.
İşletme kooperatifleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na tabi olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın tebliğlerine uygun şekilde faaliyet gösteren kuruluşlardır.
- Kooperatifler, üretici ile tüketici arasında köprü kurarak maliyet etkin çözümler sunarlar.
- Düşük maliyetler sayesinde kooperatif ortakları, gelirden yüksek oranda kâr elde ederler.
- İşletme kooperatiflerinin, konut yapı kooperatiflerinden en önemli farkı, üretilen gayrimenkulün sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturmasına imkan tanımasıdır.
- İşletme kooperatifi çatısı altında birleşen tüm paydaşlar, ortaklık payları doğrultusunda pasif gelir elde ederler.
GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN SAĞLADIĞI FAYDALAR
KooperatifHisseli Tapu
Yatırım yapılacak olan gayrimenkul türü ile ilgili fizibilite çalısması yapılır. Yatırım bölgesi belirlenir.
Satısta Tapu Masrafı
Maliyet ve Giderde Karlılık
Ön Alım (Sufa) Hakkı
Birlikte hareket edebilmek, karar alma kolaylığı
Haciz İşlemi
Hızlı Süreç Yönetimi ve çoğunluğun kararı ile hareket edebilme
Hisselerin el değiştirmesinde kontrol edilebilirlilik
Proje ve Yapılaşma sürecinin kontrol edilebilirliği
Kurumlardan Hizmet alım önceliği
Hukuki süreçler için Avukat zorunluluğu
İç ve Dış denetim zorunluluğu
e-Devlet üzerinden mülkiyet takibi
Farklı pay oranlarına rağmen kararlarda eşit söz hakkı