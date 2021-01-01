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Fiat Uno, Özel Seri İle Veda Ediyor

Fiat tarihinin önemli modellerinden biri olan Uno'nun, 37 yıllık macerası sona eriyor. Brezilya pazarında üretimine devam edilen Uno, 250 araçlık özel bir seri ile veda edecek.

  1. Bir efsane daha otomotiv dünyasına veda etmeye hazırlanıyor. Özellikle 90'lı yıllarda Türkiye'de de ilgi odağı olan Fiat'ın Uno modelinin üretimi durduruluyor.

    Bir efsane daha otomotiv dünyasına veda etmeye hazırlanıyor. Özellikle 90'lı yıllarda Türkiye'de de ilgi odağı olan Fiat'ın Uno modelinin üretimi durduruluyor.

  2. Brezilya pazarında günümüze kadar üretilen model, için Uno Ciao adında 250 araçlık özel bir seri piyasaya sürülecek.

    Brezilya pazarında günümüze kadar üretilen model, için Uno Ciao adında 250 araçlık özel bir seri piyasaya sürülecek.

  3. Gri renkteki aracın üzerinde 'Bir Efsanenin Hikayesi' yazan çıkartmalar yer alıyor.

    Gri renkteki aracın üzerinde 'Bir Efsanenin Hikayesi' yazan çıkartmalar yer alıyor.

  4. Sınırlı üretimle koleksiyon niteliği taşıyacak modellerin konsolunda 1'den 250'ye numaralar yer alıyor.

    Sınırlı üretimle koleksiyon niteliği taşıyacak modellerin konsolunda 1'den 250'ye numaralar yer alıyor.

  5. 1.0 litrelik dört silindirli motorla sunulan araç 75 beygir güç ve 93 Nm torka sahip.

    1.0 litrelik dört silindirli motorla sunulan araç 75 beygir güç ve 93 Nm torka sahip.

  6. Fiat'ın Güney Amerika müdürüne göre, Uno bölgedeki en çok satan araçlarından. Fiat, 1984'ten beri Brezilya'daki 4 milyon 379 bin 356 adet üretmiş.

    Fiat'ın Güney Amerika müdürüne göre, Uno bölgedeki en çok satan araçlarından. Fiat, 1984'ten beri Brezilya'daki 4 milyon 379 bin 356 adet üretmiş.

  7. Sadece Brezilya'da satılacak olan bu özel üretim araçlar 14 bin dolar civarında bir fiyatla satılacak.

    Sadece Brezilya'da satılacak olan bu özel üretim araçlar 14 bin dolar civarında bir fiyatla satılacak.