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Eşinden 'Doktor İhmali' İddiası

Türk Sanat müziğinin güçlü ismi Faruk Tınaz'ın ölüm nedeni eşinin yaptığı açıklama sonrası bir kez daha gündeme geldi. Veli Efendi Hipodramı'nda düzenlenen törende, eşi Canan Tınaz, Faruk Tınaz'ın 'doktor ihtimali' nedeniyle vefat ettiğini iddia etti.

  1. İSTANBUL'da hayatını kaybeden sanatçı Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde tören düzenlendi. Faruk Tınaz, 65 yaşında pankreas kanserinden dolayı İstanbul'da hayatını kaybettti. Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi de olan Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, doktorun raporu doğru okumaması dolayısıyla teşhisin yanlış konulduğunu öne sürdü. Canan Tınaz, "Kesinlikle doktor ihmali olduğu ortadadır. Olayın başlangıcı bu ihmal ile başladı. Suç duyurusunda da bulunuldu. İlerleyen süreçte daha geniş bilgi vereceğiz" diye konuştu.

    İSTANBUL'da hayatını kaybeden sanatçı Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde tören düzenlendi. Faruk Tınaz, 65 yaşında pankreas kanserinden dolayı İstanbul'da hayatını kaybettti. Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi de olan Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, doktorun raporu doğru okumaması dolayısıyla teşhisin yanlış konulduğunu öne sürdü. Canan Tınaz, "Kesinlikle doktor ihmali olduğu ortadadır. Olayın başlangıcı bu ihmal ile başladı. Suç duyurusunda da bulunuldu. İlerleyen süreçte daha geniş bilgi vereceğiz" diye konuştu.

  2. Canan Tınaz: Çok büyük bir doktor ihmali var <br> Kanser tedavisi gören Türk sanat müziğinin duayen ismi Faruk Tınaz, 65 yaşında hayatını kaybetti. Tınaz'ın ölümü sonrası açıklama yapan eşi Canan Tınaz, "Çok büyük bir doktor ihmali var" diyerek 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

    Canan Tınaz: Çok büyük bir doktor ihmali var
    Kanser tedavisi gören Türk sanat müziğinin duayen ismi Faruk Tınaz, 65 yaşında hayatını kaybetti. Tınaz'ın ölümü sonrası açıklama yapan eşi Canan Tınaz, "Çok büyük bir doktor ihmali var" diyerek 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

  3. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu <br> Türk müziğinin başarılı sanatçılarından 65 yaşındaki Faruk Tınaz bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Sanatçı, tedavi gördüğü özel bir hastanede dün hayatını kaybetti.

    Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu
    Türk müziğinin başarılı sanatçılarından 65 yaşındaki Faruk Tınaz bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Sanatçı, tedavi gördüğü özel bir hastanede dün hayatını kaybetti.

  4. Acı haberi duyuran yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü "Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" dedi.

    Acı haberi duyuran yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü "Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" dedi.

  5. Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde sanatçıya veda töreni <br> Atları çok sevdiği ve at sahibi de olduğu bilinen Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi olan Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde sanatçıya veda töreni düzenlendi.

    Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde sanatçıya veda töreni
    Atları çok sevdiği ve at sahibi de olduğu bilinen Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi olan Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde sanatçıya veda töreni düzenlendi.

  6. Canan Tınaz: Suç duyurusunda bulunduk! <br> Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, bugün Veli efendi Hipodromu'ndaki veda töreni sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ünlü sanatçının ölümüne dair çarpıcı bir iddiada bulundu.

    Canan Tınaz: Suç duyurusunda bulunduk!
    Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, bugün Veli efendi Hipodromu'ndaki veda töreni sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ünlü sanatçının ölümüne dair çarpıcı bir iddiada bulundu.

  7. "Doktorun pankreastaki lekeyi görüp bütün raporlara bakmamasından kaynaklanıyor" <br> Canan Tınaz "Çok büyük bir doktor ihmali var. Pankreas Kanseri, evet ama 2 yıl önce bir doktorun pankreastaki lekeyi görüp bütün raporlara bakmamasından kaynaklanıyor. Raporları atladığı için teşhis yanlış konuluyor. Zaten bununla ilgili 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor. O zaman yapılan ihmal, bir anda karşımıza dördüncü evre kanser olarak çıktı" ifadelerini kullandı.

    "Doktorun pankreastaki lekeyi görüp bütün raporlara bakmamasından kaynaklanıyor"
    Canan Tınaz "Çok büyük bir doktor ihmali var. Pankreas Kanseri, evet ama 2 yıl önce bir doktorun pankreastaki lekeyi görüp bütün raporlara bakmamasından kaynaklanıyor. Raporları atladığı için teşhis yanlış konuluyor. Zaten bununla ilgili 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor. O zaman yapılan ihmal, bir anda karşımıza dördüncü evre kanser olarak çıktı" ifadelerini kullandı.

  8. "10 yıldır ekrana çıkmıyordu, ekrana çıkması için zor ikna etmiştik"<br> Törende konuşan şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan ise , "10 yıldır ekrana çıkmıyordu, ekrana çıkması için zor ikna etmiştik. Sanki o veda gecemiz oldu" dedi. Sanatçının cenazesi yarın memleketi Adana'ya götürülerek, Kabasakal Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

    "10 yıldır ekrana çıkmıyordu, ekrana çıkması için zor ikna etmiştik"
    Törende konuşan şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan ise , "10 yıldır ekrana çıkmıyordu, ekrana çıkması için zor ikna etmiştik. Sanki o veda gecemiz oldu" dedi. Sanatçının cenazesi yarın memleketi Adana'ya götürülerek, Kabasakal Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

  9. Memleketi Adana?da kardeşlerinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu<br> Öte yandan Faruk Tınaz için memleketi Adana?da kardeşlerinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Ağabeyinin ölümünden dolayı ailece derin üzüntü yaşadıklarını belirten Tınaz?ın kız kardeşi Fatma Nur Akça (59), Türkiye?nin önemli bir değer kaybettiğini dile getirdi. Tınaz?a yaklaşık 2-3 yıl önce pankreasındaki küçük bir lekeden teşhis konulduğunu anlatan Akça, tedavi süreci boyunca ağabeyinin fizik olarak güçlü kaldığını, zamanla hastalığı arttığı için son günlerinde yürümekte zorlandığını belirtti.

    Memleketi Adana?da kardeşlerinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu
    Öte yandan Faruk Tınaz için memleketi Adana?da kardeşlerinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Ağabeyinin ölümünden dolayı ailece derin üzüntü yaşadıklarını belirten Tınaz?ın kız kardeşi Fatma Nur Akça (59), Türkiye?nin önemli bir değer kaybettiğini dile getirdi. Tınaz?a yaklaşık 2-3 yıl önce pankreasındaki küçük bir lekeden teşhis konulduğunu anlatan Akça, tedavi süreci boyunca ağabeyinin fizik olarak güçlü kaldığını, zamanla hastalığı arttığı için son günlerinde yürümekte zorlandığını belirtti.

  10. Ablaları Faruk Tınaz'ı rahmetle andı: Kimseyle polemiğe girmezdi! <br> Faruk Tınaz?ın sanat dünyasında herhangi birine kırgınlığı ya da kızgınlığı olmadığını vurgulayan Akça ?Faruk ağabeyim karakteri gereği kırgınlık ve küskünlüğü yapısında taşımazdı. İyiliksever, karşıdaki insanın derdiyle dertlenen biriydi. Sanatçı arkadaşları onu çok severdi. Hiç kimseyle polemiğe girmezdi. Mert, onurlu bir sanatçıydı.

    Ablaları Faruk Tınaz'ı rahmetle andı: Kimseyle polemiğe girmezdi!
    Faruk Tınaz?ın sanat dünyasında herhangi birine kırgınlığı ya da kızgınlığı olmadığını vurgulayan Akça ?Faruk ağabeyim karakteri gereği kırgınlık ve küskünlüğü yapısında taşımazdı. İyiliksever, karşıdaki insanın derdiyle dertlenen biriydi. Sanatçı arkadaşları onu çok severdi. Hiç kimseyle polemiğe girmezdi. Mert, onurlu bir sanatçıydı.

  11. Televizyon programlarına çağırılıp çağırılmamayı hiç dert etmezdi. Gülben Ergen, Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Mehmet Ali Erbil samimi arkadaşlarıydı. Ağabeyimi vasiyeti üzerine yarın saat 11.00?de Kabasakal Mezarlığı?na anne ve babamın yanına defnedeceğiz? dedi.

    Televizyon programlarına çağırılıp çağırılmamayı hiç dert etmezdi. Gülben Ergen, Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Mehmet Ali Erbil samimi arkadaşlarıydı. Ağabeyimi vasiyeti üzerine yarın saat 11.00?de Kabasakal Mezarlığı?na anne ve babamın yanına defnedeceğiz? dedi.

  12. Ünlü sanatçının cenazesi yarın memleketi Adana?ya götürülerek, Kabasakal Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Tınaz için Veliefendi Hipodrumu?nda yapılan veda törenine katılanlar arasında Türkiye Jokey Kulübünün Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Can Güven, şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan?da vardı.

    Ünlü sanatçının cenazesi yarın memleketi Adana?ya götürülerek, Kabasakal Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Tınaz için Veliefendi Hipodrumu?nda yapılan veda törenine katılanlar arasında Türkiye Jokey Kulübünün Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Can Güven, şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan?da vardı.

  13. ?Ata çok yatırım yapmıştı. Çiftlik almıştı, atlar almıştı" <br> Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi Can Güven ise ?Ata çok yatırım yapmıştı. Çiftlik almıştı, atlar almıştı, kısraklar almıştı. Onun şerefine her sene personele yaptığım iftar yemeğine bütün kulüp kodamanlarını; Allah rahmet etlesin hepsine, Özdemir Bey?i, Sadık Bey?i, Rahmetli Cemal Koray?ı hepsini çağırdım. Yemek yendi, iftar açıldı. Duanın sonunda Faruk?a ben dedim bir şarkıyla bunu şenlendirelim.

    ?Ata çok yatırım yapmıştı. Çiftlik almıştı, atlar almıştı"
    Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi Can Güven ise ?Ata çok yatırım yapmıştı. Çiftlik almıştı, atlar almıştı, kısraklar almıştı. Onun şerefine her sene personele yaptığım iftar yemeğine bütün kulüp kodamanlarını; Allah rahmet etlesin hepsine, Özdemir Bey?i, Sadık Bey?i, Rahmetli Cemal Koray?ı hepsini çağırdım. Yemek yendi, iftar açıldı. Duanın sonunda Faruk?a ben dedim bir şarkıyla bunu şenlendirelim.

  14. Bir bülbül kasidesi okudu ki bütün bülbüller şakıdı. Millet ağladı, hiç unutmuyorum. ?Bu arkadaşı almayacağız da kimi alacağız, şimdiden üyeliğin hayırlı olsun? dedi. Alkışlarla ilk defa müracaatında bu sevgili kardeşim üye oldu. Yeri doldurulmaz. Kendisini her zaman kalbimizde yalatacağız. Mekanı cennet olsun? dedi.

    Bir bülbül kasidesi okudu ki bütün bülbüller şakıdı. Millet ağladı, hiç unutmuyorum. ?Bu arkadaşı almayacağız da kimi alacağız, şimdiden üyeliğin hayırlı olsun? dedi. Alkışlarla ilk defa müracaatında bu sevgili kardeşim üye oldu. Yeri doldurulmaz. Kendisini her zaman kalbimizde yalatacağız. Mekanı cennet olsun? dedi.