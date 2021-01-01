Altın Fiyatları Daha Düşecek Mi?

İslam Memiş 'ağlarsınız' diyerek uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya şu mesajları verdi:

-Kural şu daha fazla gerilediği zaman alabilecek kadar elinde TL olacak yükseldiği zaman satacak kadar elinde malın olacak.