Altın Fiyatları Daha Düşecek Mi?
1065 lira seviyesini görerek rekor kıran altın dolardaki aşağı yönlü hareketle birlikte resmen çakıldı. Yurt içinde gram altın fiyatı dolar kurundaki sert düşüşün etkisiyle dün 600 liranın altına inerek 5 haftanın en düşük seviyesini gördü. Bugün ise gram altın 620 lira seviyesine doğru inişte
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Pazartesi gününden itibaren Türk lirası, döviz kurları ve altın fiyatları karşısında değer kazandı. Pazartesi günü 1065 lirayı görerek rekor kıran gram altın fiyatı geçtiğimiz gün 594 lira seviyesine kadar geri çekildi.
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Bu gelişmeyle birlikte gram altın fiyatı Türk lirası karşısında yüzde 40?tan fazla değer kaybetti.
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Gram altın fiyatı geçtiğimiz gün 594 liraya kadar geri çekilerek son 5 haftanın en düşük seviyesine indi. Gram altın bugün toparlanma kaydederek 678 lira seviyesinden işlem görüyor.
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İslam Memiş 'ağlarsınız' diyerek uyardı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya şu mesajları verdi:
-Kural şu daha fazla gerilediği zaman alabilecek kadar elinde TL olacak yükseldiği zaman satacak kadar elinde malın olacak.
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Yüzde 50 kademeli alım uygulamayanlar finansal okur yazarlığı olmayanlardır. Bugün yüzde 50 alım yaparak riskin azaltılması gerektiğini düşünüyorum.
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Sert düşüşler var bunu yüzde 50 risk dağılımı için kullanın yoksa yine ağlarsınız.