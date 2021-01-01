Düzce'de Fabrika Yangını

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "İlimiz Doğanlı köyünde bulunan ülkemizin önemli mobilya fabrikalarından birisinde akşam saatlerinde çıkan yangın sonrası bütün kurumlarımız, çevre illerden gelen destek ekiplerle yangına müdahale için seferber olmuşlardır. İlk müdahale sonrası yangın kontrol altına alınmış olup, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma işlemleri devam etmektedir. Devletimiz tüm kurumlarıyla gerekli müdahaleleri yapmaktadır. Geçmiş olsun."