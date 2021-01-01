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Teşkilat Dizisine Bomba Transfer!

Reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın kadrosuna çok konuşulacak transfer... Yayınlandığı Pazar akşamları reytingleri başka diziye kaptırmayan Teşkilat'ın kadrosu usta oyuncu ile daha da sağlamlaşacak.

  1. TRT1 kanalının reytinge doymayan fenomen dizisi Teşkilat'a taze kan geliyor... Her bölümü seyircisi tarafından merakla beklenen ve sosyal medyada da büyük yankı uyandıran Teşkilat'a devlet tiyatrosundan usta bir oyuncu transfer olacak. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ın başrolünde olduğu Teşkilat'ın oyuncu kadrosuna Devlet Tiyatrosu oyuncusu Emre Başer dahil oluyor. Peki Emre Başer2in Teşkilat'taki rolü ne olacak? İşte detaylar...

    TRT1 kanalının reytinge doymayan fenomen dizisi Teşkilat'a taze kan geliyor... Her bölümü seyircisi tarafından merakla beklenen ve sosyal medyada da büyük yankı uyandıran Teşkilat'a devlet tiyatrosundan usta bir oyuncu transfer olacak. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ın başrolünde olduğu Teşkilat'ın oyuncu kadrosuna Devlet Tiyatrosu oyuncusu Emre Başer dahil oluyor. Peki Emre Başer2in Teşkilat'taki rolü ne olacak? İşte detaylar...

  2. TRT1'de yayınlandığı Pazar akşamları reyting sıralamasında birincilik koltuğunu başkasına kaptırmayan Teşkilat dizisine bomba transfer haberi medya kulislerini hareketlendirdi.

    TRT1'de yayınlandığı Pazar akşamları reyting sıralamasında birincilik koltuğunu başkasına kaptırmayan Teşkilat dizisine bomba transfer haberi medya kulislerini hareketlendirdi.

  3. TRT1'de geçtiğimiz Pazar akşamı yayınlanan son bölüm olan 27. bölümde ekranda kısa bir an bir mahkum görünmüştü.

    TRT1'de geçtiğimiz Pazar akşamı yayınlanan son bölüm olan 27. bölümde ekranda kısa bir an bir mahkum görünmüştü.

  4. İşte bu mahkum dizinin yeni bölümlerinde ana karakterlerden biri haline geliyor.

    İşte bu mahkum dizinin yeni bölümlerinde ana karakterlerden biri haline geliyor.

  5. O mahkumu ise Devlet Tiyatrosu oyuncusu Emre Başer oynayacak.

    O mahkumu ise Devlet Tiyatrosu oyuncusu Emre Başer oynayacak.

  6. Bu yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten deneyimli oyuncu Emre Başer birçok tiyatro oyununda yer aldı.

    Bu yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten deneyimli oyuncu Emre Başer birçok tiyatro oyununda yer aldı.

  7. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl Kösem, Vatanım Sensin ve Mehmetçik Kut'ül Amare gibi dizilerde rol aldı.

    Ayrıca Muhteşem Yüzyıl Kösem, Vatanım Sensin ve Mehmetçik Kut'ül Amare gibi dizilerde rol aldı.

  8. Yetenekli oyuncunun diziye katılması ile birlikte aksiyon sahnelerinin daha da artması bekleniyor.

    Yetenekli oyuncunun diziye katılması ile birlikte aksiyon sahnelerinin daha da artması bekleniyor.