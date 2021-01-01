Teşkilat Dizisine Bomba Transfer!

TRT1 kanalının reytinge doymayan fenomen dizisi Teşkilat'a taze kan geliyor... Her bölümü seyircisi tarafından merakla beklenen ve sosyal medyada da büyük yankı uyandıran Teşkilat'a devlet tiyatrosundan usta bir oyuncu transfer olacak. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ın başrolünde olduğu Teşkilat'ın oyuncu kadrosuna Devlet Tiyatrosu oyuncusu Emre Başer dahil oluyor. Peki Emre Başer2in Teşkilat'taki rolü ne olacak? İşte detaylar...