Geceleri Uyandırıyor! Omicron'un Yeni Semptomu Çıktı
TÜRKİYE de dahil olmak üzere en az 100 ülkede tespit edilen Omicron varyantı vakaları artıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'un; öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi bilinen semptomlarının arasına yenisini ekledi.
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İngiltere?de yapılan yeni bir çalışma, corona virüsün Omicron varyantının soğuk algınlığı semptomlarına sahip olduğunu ve parainfluenza virüsüne benzediğini gösterdi.
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Bununla birlikte, şimdiye kadar Omicron?un, corona virüsün önceki versiyonlarına kıyasla az şiddetli semptomlara neden olduğu düşünüldü.
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Ancak, çalışma, Omicron varyantının neden olduğu yeni bir Covid-19 semptomu ortaya çıkardı: Şiddetli gece terlemeleri.
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NTV'de yer alan habere göre diğer taraftan, bildirilen en yaygın semptomlar arasında gece terlemelerinin yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı da bildirildi.
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Koku ve tat kaybı az
Bilimsel danışmanlardan oluşan bir komite de geçen Perşembe günü bu analizi destekledi ve koku veya tat kaybının daha az bildirildiğini söyledi.
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Araştırmaya öncülük eden Dr Bruce Patterson, önceki varyantlara kıyasla Omicron?da çok fazla tat ve koku kaybı görülmediğini belirterek, diğer corona virüs varyantlarında olduğu gibi, Omicron'dan etkilenen hastalarda da yorgunluğun mevcut olduğunu ekledi.
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Öte yandan, Dr. Patterson, Omicron'un parainfluenza adı verilen bir soğuk algınlığı virüsüne benzediğini söyledi.
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100'den fazla ülkede
Omicron, 24 Kasım'da Güney Afrika'daki örneklerde tespit edildi. O zamandan beri aralarında Türkiye?nin de bulunduğu 100'den fazla ülkede doğrulandı.