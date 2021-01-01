Dünya Bankası'nın küresel yoksulluk ve eşitlik direktörü Carolina Sanchez-Paramo, salgını Doğu Asya'daki merkez üssünün ötesine hızla yayılacak doğal bir felakete benzetirken, ?Tsunaminin geleceğini biliyorduk? dedi. Sanchez-Paramo, "Soru, bu ekonomik şokun diğer gelişmekte olan bölgelere ulaşıp ulaşmayacağı değil, ne zaman olacağıydı" diye konuştu.