Dünya Bankası: Covid-19 Yaklaşık 100 Milyon İnsanı Yoksulluğa İtti
Dünya Bankası, corona virüs pandemisinin ekonomik boyutunu paylaştı. 2020 yılında pandemi nedeniyle dünya genelinde 97 milyon kişinin günde 2 doların altında bir gelirle hayatlarını sürdürdüğünü belirtti.
-
2020 yılının Mart ayından bu yana hayatımızı derinden etkileyen corona virüs pandemisinin ekonomik boyutları ortaya çıktı. Dünya Bankası, 2020 yılında pandemi nedeniyle 97 milyon kişinin günde 2 doların altında bir gelirle geçindiğini belirtti.
-
2021 yılında gelir anlamında çok az gelişmenin meydana geldiğini belirten Dünya Bankası ekonomistleri, "Küresel olarak, Covid nedeniyle 2020'de meydana gelen yoksulluk artışı sürüyor? derken, ?2021'de Covid kaynaklı yoksul sayısı 97 milyon kişi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
-
Dünya Bankası: Covid-19 yaklaşık 100 milyon insanı yoksulluğa itti - 3 Bununla birlikte Dünya Bankası, genel yoksulluğun bu yıl azalması gerektiğini kaydetti. 2020 yılı küresel yoksullukla mücadelede tarihi bir gerilemeye yol açtığını belirten Dünya Bankası, dünyanın en yoksul ülkeleri sayısının 20 yıldan uzun bir süredir ilk kez arttığının altını çizdi.
-
Dünya Bankası'nın küresel yoksulluk ve eşitlik direktörü Carolina Sanchez-Paramo, salgını Doğu Asya'daki merkez üssünün ötesine hızla yayılacak doğal bir felakete benzetirken, ?Tsunaminin geleceğini biliyorduk? dedi. Sanchez-Paramo, "Soru, bu ekonomik şokun diğer gelişmekte olan bölgelere ulaşıp ulaşmayacağı değil, ne zaman olacağıydı" diye konuştu.
-
ARTAN EŞİTSİZLİK Dünya Eşitsizlik Laboratuvarı ise artan yoksulluğun yanı sıra aşırı zenginlerin ise daha fazla zenginleştiğini belirtti. ?On milyonlarca insan yoksulluğa itilirken, aşırı zenginler daha da zenginleşti? ifadelerini kullanan kurum, ?Geçen yıl milyarderler rekor düzeyde servet paylarına en yüksek artışı yaşadılar? ifadelerine yer verdi.
-
Oxfam International'ın Ocak ayında yayınladığı yıllık eşitsizlik raporuna göre, dünyanın en zengin 1000 insanının pandemi sırasında servetlerini geri alması sadece dokuz ay sürerken, en fakir kişilerin ise maddi durumlarının iyileşmesinin 10 yıldan fazla sürebileceğini aktarmıştı.