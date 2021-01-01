TV Dizileri Yılbaşında Kaç Hafta Ara Veriyor

2022 Yılbaşına geri sayım başladı dizi setleri de yılbaşı döneminde reklam fiyatlarını belirlemek için mola veriyor bu ekran araları da seyirciyi 'dizi yayından kalktı mı' endişesine sürürklüyor. Her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da reklam fiyatları belirleneceği için TV dizileri yayınına ara verecek. Bu sürenin ne kadar olacağı ise merak konusuydu. Geçmiş yıllarda kanalların ortak aldığı kararla yılın ilk iki haftası olarak belirlenen bu süre, bu sene artan korona vakalarının da etkisiyle değişiklik gösterecek. Bazı diziler bir, bazıları iki hafta ara verecek.