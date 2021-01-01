TV Dizileri Yılbaşında Kaç Hafta Ara Veriyor

4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
Sağlık sigortalarında yılın son indirimlerini kaçırmayın
Sağlık sigortalarında yılın son indirimlerini kaçırmayın
Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?
Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümünde 2 astsubaya dava
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümünde 2 astsubaya dava
Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!
Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!
Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakan 1934 kişiye ceza
Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakan 1934 kişiye ceza
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak
Memur ve emekliler yapılacak zam oranı 3 Ocak'ta netleşiyor
Memur ve emekliler yapılacak zam oranı 3 Ocak'ta netleşiyor
Dayakçı öğretmen hakkında müfettişler tahkikatı tamamladı
Dayakçı öğretmen hakkında müfettişler tahkikatı tamamladı
Yerli oto ne kadar yerli? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı
Yerli oto ne kadar yerli? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı
İkinci el araba fiyatları bir ay sonra yüzde 50 düşecek
İkinci el araba fiyatları bir ay sonra yüzde 50 düşecek
Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
WhatsApp sohbet grubunda amirlerini eleştirdi disiplin cezası aldı!
WhatsApp sohbet grubunda amirlerini eleştirdi disiplin cezası aldı!
6 üniversite 253 Akademik personel almak için ilana çıktı
6 üniversite 253 Akademik personel almak için ilana çıktı
Kripto parada 450 bin TL'sini kaybetti, aile içinde dehşet yaşattı
Kripto parada 450 bin TL'sini kaybetti, aile içinde dehşet yaşattı
Pitbull saldırına uğrayan Asiye'nin yürek burkan sorusu
Pitbull saldırına uğrayan Asiye'nin yürek burkan sorusu
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü aday göstermekten vazgeçti
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü aday göstermekten vazgeçti
Merkez Bankası'ndan dövizden TL mevduata geçiş için yeni teşvik
Merkez Bankası'ndan dövizden TL mevduata geçiş için yeni teşvik
Sahibinden manipülasyon! 'İstediğimi yazarım' zihniyetiyle fiyatlar uçtu
Sahibinden manipülasyon! 'İstediğimi yazarım' zihniyetiyle fiyatlar uçtu
Yerli ırk yetiştiricileri: Bizimki asil köpek, pitbull silah
Yerli ırk yetiştiricileri: Bizimki asil köpek, pitbull silah
Kurtulmuş: İmamoğlu ya da İBB'ye açılmış bir soruşturma yok
Kurtulmuş: İmamoğlu ya da İBB'ye açılmış bir soruşturma yok
Bakan Nebati: Dövizini bozdurmak için insanlar yarışa girdi
Bakan Nebati: Dövizini bozdurmak için insanlar yarışa girdi
Sağlık Bakanlığı, Omicron görülen illeri açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Omicron görülen illeri açıkladı
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
BDDK'den 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısına suç duyurusu
BDDK'den 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısına suç duyurusu
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Çavuşoğlu: Ermenistan ile ilk toplantı Moskova'da yapılacak
Çavuşoğlu: Ermenistan ile ilk toplantı Moskova'da yapılacak
Facebook ve WhatsApp'ın Rekabet Kurumuna açtığı davaya ret
Facebook ve WhatsApp'ın Rekabet Kurumuna açtığı davaya ret
Dövizdeki düşüş maliyetlere yansımadı! Üreticiler indirim bekliyor
Dövizdeki düşüş maliyetlere yansımadı! Üreticiler indirim bekliyor

TV Dizileri Yılbaşında Kaç Hafta Ara Veriyor

Yasak Elma, Sadakatsiz, Aziz, Kuruluş Osman gibi pek çok reyting rekortmeni dizi gelecek bölümlerini 'yılbaşı arası' nedeniyle beklenen gününde yayınlamayacak. Peki TV dizileri yılbaşında kaç hafta ara veriyor? İşte yanıtı...

  1. 2022 Yılbaşına geri sayım başladı dizi setleri de yılbaşı döneminde reklam fiyatlarını belirlemek için mola veriyor bu ekran araları da seyirciyi 'dizi yayından kalktı mı' endişesine sürürklüyor. Her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da reklam fiyatları belirleneceği için TV dizileri yayınına ara verecek. Bu sürenin ne kadar olacağı ise merak konusuydu. Geçmiş yıllarda kanalların ortak aldığı kararla yılın ilk iki haftası olarak belirlenen bu süre, bu sene artan korona vakalarının da etkisiyle değişiklik gösterecek. Bazı diziler bir, bazıları iki hafta ara verecek.

    2022 Yılbaşına geri sayım başladı dizi setleri de yılbaşı döneminde reklam fiyatlarını belirlemek için mola veriyor bu ekran araları da seyirciyi 'dizi yayından kalktı mı' endişesine sürürklüyor. Her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da reklam fiyatları belirleneceği için TV dizileri yayınına ara verecek. Bu sürenin ne kadar olacağı ise merak konusuydu. Geçmiş yıllarda kanalların ortak aldığı kararla yılın ilk iki haftası olarak belirlenen bu süre, bu sene artan korona vakalarının da etkisiyle değişiklik gösterecek. Bazı diziler bir, bazıları iki hafta ara verecek.

  2. Örneğin Kanal D?nin Sadakatsiz dizisi ekibi 29 Aralık?ta sete ara verecek ve 07 Ocak'ta 46. bölümün çekimleri için sete çıkacak.

    Örneğin Kanal D?nin Sadakatsiz dizisi ekibi 29 Aralık?ta sete ara verecek ve 07 Ocak'ta 46. bölümün çekimleri için sete çıkacak.

  3. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş?i buluşturan Medyapım imzalı fenomen dizinin 5 Ocak ve 12 Ocak?ta yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

    Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş?i buluşturan Medyapım imzalı fenomen dizinin 5 Ocak ve 12 Ocak?ta yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

  4. Yeni bir değişiklik yaşanmazsa şimdilik FOX?un ?Evlilik Hakkında Her Şey? dizisi bir hafta yayınlanmayacak.

    Yeni bir değişiklik yaşanmazsa şimdilik FOX?un ?Evlilik Hakkında Her Şey? dizisi bir hafta yayınlanmayacak.

  5. Barbaroslar Akdeniz?in Kılıcı 1 hafta ekranda olmayacak.

    Barbaroslar Akdeniz?in Kılıcı 1 hafta ekranda olmayacak.

  6. Aziz dizi de aynı şekilde 1 hafta ekranda olmayacak.

    Aziz dizi de aynı şekilde 1 hafta ekranda olmayacak.

  7. Yasak Elma 1 hafta ekrana gelmeyecek.

    Yasak Elma 1 hafta ekrana gelmeyecek.

  8. Destan?ın da bir hafta ara vermesi planlanıyor.

    Destan?ın da bir hafta ara vermesi planlanıyor.

  9. Kuruluş Osman da bir hafta ara verecek!

    Kuruluş Osman da bir hafta ara verecek!