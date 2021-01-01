TV Dizileri Yılbaşında Kaç Hafta Ara Veriyor
Yasak Elma, Sadakatsiz, Aziz, Kuruluş Osman gibi pek çok reyting rekortmeni dizi gelecek bölümlerini 'yılbaşı arası' nedeniyle beklenen gününde yayınlamayacak. Peki TV dizileri yılbaşında kaç hafta ara veriyor? İşte yanıtı...
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2022 Yılbaşına geri sayım başladı dizi setleri de yılbaşı döneminde reklam fiyatlarını belirlemek için mola veriyor bu ekran araları da seyirciyi 'dizi yayından kalktı mı' endişesine sürürklüyor. Her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da reklam fiyatları belirleneceği için TV dizileri yayınına ara verecek. Bu sürenin ne kadar olacağı ise merak konusuydu. Geçmiş yıllarda kanalların ortak aldığı kararla yılın ilk iki haftası olarak belirlenen bu süre, bu sene artan korona vakalarının da etkisiyle değişiklik gösterecek. Bazı diziler bir, bazıları iki hafta ara verecek.
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Örneğin Kanal D?nin Sadakatsiz dizisi ekibi 29 Aralık?ta sete ara verecek ve 07 Ocak'ta 46. bölümün çekimleri için sete çıkacak.
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Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş?i buluşturan Medyapım imzalı fenomen dizinin 5 Ocak ve 12 Ocak?ta yeni bölümü ekrana gelmeyecek.
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Yeni bir değişiklik yaşanmazsa şimdilik FOX?un ?Evlilik Hakkında Her Şey? dizisi bir hafta yayınlanmayacak.
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Barbaroslar Akdeniz?in Kılıcı 1 hafta ekranda olmayacak.
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Aziz dizi de aynı şekilde 1 hafta ekranda olmayacak.
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Yasak Elma 1 hafta ekrana gelmeyecek.
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Destan?ın da bir hafta ara vermesi planlanıyor.
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Kuruluş Osman da bir hafta ara verecek!