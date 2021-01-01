İki kesinti internetin çoğunu bir anda kullanılamaz hale getirdi

İki haftadan kısa bir sürede internetin büyük bir bölümü çöktü, çoğu insanın adını bile duymadığı teknoloji şirketlerindeki kesintiler herkesi şaşkına çevirdi.

Kesintiler hızlı bir şekilde tespit edildi ve kısa sürdü, ancak internete ne kadar bağımlı olduğumuzun ve alt yapıların ne kadar güvenilmez olabileceğini gösterdi.

İlk olarak, 8 Haziran'da Reddit, CNN, Amazon ve diğerleri dahil olmak üzere sayısız web sitesi Fastly içerik dağıtım ağındaki bir kesinti nedeniyle karardı. Ardından, 17 Haziran'da, benzer bir şirket olan Akamai Technologies'deki bir sorun, Southwest Airlines, United Airlines, Commonwealth Bank of Australia ve Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na ait olan web sitelerini durdurdu. Fastly kesintisi bir dakika içinde fark edildi ve etkilenen web sitelerinin çoğu için bir saatten az sürdü, Akamai ise müşterilere sorunu saniyeler içinde bildirdi ve sorunu dört saat içinde çözebildi. Bunlar yılın tek büyük internet arızaları değildi: Aralık ayında, Amazon'un bulut bilişim hizmeti Disney+, Slack, Netflix, Hulu ve diğerleri için sorunlara yol açan üç kesinti yaşadı. Ayrıca, çok önemli tatil sezonunda Amazon'un lojistik operasyonlarını kesintiye uğrattı.