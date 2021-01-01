Zonguldak-Ankara Yolunda Heyelan
Zonguldak-Ankara karayolunun 18'inci kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolu ekiplerinin çalışma yaptığı yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarının düştüğü kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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Zonguldak-Ankara karayolunun 18. kilometresinde yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, kara yolunun Zonguldak istikametinin trafiğe kapanmasına neden oldu.
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Olay yerine gelen polis ekipleri, heyelan tehlikesine karşı önlem alırken, araçların geçişine bir süre bekletildikten sonra izin verildi.
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Karayolu ekiplerinin çok sayıda iş makinesiyle çalışma yaptığı yolda ulaşım, bölünmüş yolun diğer bölümünden çift yönlü sağlanıyor.
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