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Zonguldak-Ankara Yolunda Heyelan

Zonguldak-Ankara karayolunun 18'inci kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolu ekiplerinin çalışma yaptığı yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

  1. Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarının düştüğü kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

    Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarının düştüğü kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

  2. Zonguldak-Ankara karayolunun 18. kilometresinde yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, kara yolunun Zonguldak istikametinin trafiğe kapanmasına neden oldu.

    Zonguldak-Ankara karayolunun 18. kilometresinde yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, kara yolunun Zonguldak istikametinin trafiğe kapanmasına neden oldu.

  3. Olay yerine gelen polis ekipleri, heyelan tehlikesine karşı önlem alırken, araçların geçişine bir süre bekletildikten sonra izin verildi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, heyelan tehlikesine karşı önlem alırken, araçların geçişine bir süre bekletildikten sonra izin verildi.

  4. Karayolu ekiplerinin çok sayıda iş makinesiyle çalışma yaptığı yolda ulaşım, bölünmüş yolun diğer bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

    Karayolu ekiplerinin çok sayıda iş makinesiyle çalışma yaptığı yolda ulaşım, bölünmüş yolun diğer bölümünden çift yönlü sağlanıyor.