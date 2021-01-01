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İkizler Alayı: Tesadüfen Bir Araya Geldiler

Tokat'ta 6 ikiz kardeş, tesadüfen bir araya geldikleri il jandarma komutanlığında aynı anda vatani görevini yapıyor.

  1. Tokat İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 6 ikiz kardeş vatani görevini yapıyor.

    Tokat İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 6 ikiz kardeş vatani görevini yapıyor.

  2. Şanlıurfa, Sivas, Gaziantep, Kırklareli, Kayseri ve Erzincan'dan gelen Alper ve Altan Gider, Hasan ve Hüseyin Dursun, İsmail ve İbrahim Köz, Mehmet ve Necip Kaplan, Gültekin ve Doğukan Eker ile Tahir ve Mehmet Eles isimli ikiz kardeşler, askerlik görevlerini Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerde sürdürüyor.

    Şanlıurfa, Sivas, Gaziantep, Kırklareli, Kayseri ve Erzincan'dan gelen Alper ve Altan Gider, Hasan ve Hüseyin Dursun, İsmail ve İbrahim Köz, Mehmet ve Necip Kaplan, Gültekin ve Doğukan Eker ile Tahir ve Mehmet Eles isimli ikiz kardeşler, askerlik görevlerini Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerde sürdürüyor.

  3. Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe ve Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Turgut Alp, vatani görevini yapan ikizlerle İl Jandarma Komutanlığında bir araya gelerek, birlikte yemek yedi.

    Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe ve Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Turgut Alp, vatani görevini yapan ikizlerle İl Jandarma Komutanlığında bir araya gelerek, birlikte yemek yedi.

  4. Vali Balcı, bir tesadüf eseri 6 ikizin Tokat'ta askerlik görevlerini yaptığını belirterek, "Kendileriyle tanışmaktan çok mutlu oldum. Mehmetçiklerimize vatan görevlerinde kazasız belasız, hayırlı görevler diliyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Allah onlara kaza bela vermesin. Sağlık afiyet versin" ifadesini kullandı.

    Vali Balcı, bir tesadüf eseri 6 ikizin Tokat'ta askerlik görevlerini yaptığını belirterek, "Kendileriyle tanışmaktan çok mutlu oldum. Mehmetçiklerimize vatan görevlerinde kazasız belasız, hayırlı görevler diliyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Allah onlara kaza bela vermesin. Sağlık afiyet versin" ifadesini kullandı.

  5. İkizlerden Alper Gider, doğduklarından bu yana birlikte olduklarını dile getirerek, "Burada da ayırmadıkları için komutanımıza teşekkür ediyorum. Koğuşlarımız aynı, çalıştığımız yerlerimiz aynı" dedi.

    İkizlerden Alper Gider, doğduklarından bu yana birlikte olduklarını dile getirerek, "Burada da ayırmadıkları için komutanımıza teşekkür ediyorum. Koğuşlarımız aynı, çalıştığımız yerlerimiz aynı" dedi.

  6. Altan Gider de aynı yerde görev verdikleri için komutanlarına teşekkür etti.

    Altan Gider de aynı yerde görev verdikleri için komutanlarına teşekkür etti.