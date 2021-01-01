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100 Odalı Güvercin Oteli

Diyarbakır'da 2014 yılında kurulan Güvercin Oteli, binlerce güvercine ev sahipliği yapıyor. İşletme sahibi, ısıtmalı odalarda yaklaşık 10 bin güvercinin konaklayabildiği 100 odalı otel için en az 100 kişinin sıra beklediğini söyledi.

  1. Diyarbakır'da hizmet veren "Güvercin Oteli"nde meraklıları tarafından kiralanan odalarda konaklayan yaklaşık 10 bin güvercin sobayla ısıtılıyor.

    Diyarbakır'da hizmet veren "Güvercin Oteli"nde meraklıları tarafından kiralanan odalarda konaklayan yaklaşık 10 bin güvercin sobayla ısıtılıyor.

  2. Merkez Bağlar ilçesinde güvercin meraklıları için 2014 yılında kurulan "Güvercin Oteli", 7 yılda binlerce güvercine ev sahipliği yaptı.

    Merkez Bağlar ilçesinde güvercin meraklıları için 2014 yılında kurulan "Güvercin Oteli", 7 yılda binlerce güvercine ev sahipliği yaptı.

  3. "Gökela", "Atlas", "Zeytini", "Külreng", "Narenci" ve "Cigeri" gibi farklı ırklardan rengarenk güvercinlerin konakladığı otelde özellikle kış aylarında yer bulmak imkansız hale geldi.

    "Gökela", "Atlas", "Zeytini", "Külreng", "Narenci" ve "Cigeri" gibi farklı ırklardan rengarenk güvercinlerin konakladığı otelde özellikle kış aylarında yer bulmak imkansız hale geldi.

  4. Soğuk kış günlerinde güvercinlerine sıcak ve konforlu bir ortamda barınma imkanı sunmak isteyenler, elektrik ve odun sobası ile ısıtılan, fındık, fıstık ve bademin yanı sıra onlarca çeşit yem imkanı sunulan 3 bloklu Güvercin Oteli'ni tercih ediyor.

    Soğuk kış günlerinde güvercinlerine sıcak ve konforlu bir ortamda barınma imkanı sunmak isteyenler, elektrik ve odun sobası ile ısıtılan, fındık, fıstık ve bademin yanı sıra onlarca çeşit yem imkanı sunulan 3 bloklu Güvercin Oteli'ni tercih ediyor.

  5. Toplam 100 odadan oluşan ve 24 saat kamera sistemi ve bekçiyle korunan otel, kış aylarında güvercin meraklılarının vazgeçilmezi haline geldi.

    Toplam 100 odadan oluşan ve 24 saat kamera sistemi ve bekçiyle korunan otel, kış aylarında güvercin meraklılarının vazgeçilmezi haline geldi.

  6. Otel yöneticisi Mehmet Batmaz,Diyarbakırlıların güvercin sevdasının kendilerine de aşılandığını söyledi.

    Otel yöneticisi Mehmet Batmaz,Diyarbakırlıların güvercin sevdasının kendilerine de aşılandığını söyledi.

  7. Yaklaşık 25 yıldır güvercin beslediğini, güvercinlerin enerji verdiğini, onlarla ilgilenirken stresten uzaklaştıklarını dile getiren Batmaz, "Diyarbakır'da arkadaşlarımız daha önce damlarda, avluda ve arazilerde güvercin besliyordu. Şu an o ortamlar olmadığı için Güvercin Oteli'nde yer tutuyorlar. Burada hem damda hem de odalarda güvercinlerini besleyebiliyorlar." dedi.

    Yaklaşık 25 yıldır güvercin beslediğini, güvercinlerin enerji verdiğini, onlarla ilgilenirken stresten uzaklaştıklarını dile getiren Batmaz, "Diyarbakır'da arkadaşlarımız daha önce damlarda, avluda ve arazilerde güvercin besliyordu. Şu an o ortamlar olmadığı için Güvercin Oteli'nde yer tutuyorlar. Burada hem damda hem de odalarda güvercinlerini besleyebiliyorlar." dedi.

  8. Batmaz, oteli açmadan önce bu kadar talep olacağını düşünmediklerini ifade ederek, "İnsanların hayvan sevgisinin bu kadar büyük olacağını tahmin etmedik. Güvercini olanlar yer bulamadığı için bize başvuruyor. Biz de isterse daire isterse de oda veriyoruz. Odanın tüm düzenlemesini isteğe göre yapıyoruz." diye konuştu.

    Batmaz, oteli açmadan önce bu kadar talep olacağını düşünmediklerini ifade ederek, "İnsanların hayvan sevgisinin bu kadar büyük olacağını tahmin etmedik. Güvercini olanlar yer bulamadığı için bize başvuruyor. Biz de isterse daire isterse de oda veriyoruz. Odanın tüm düzenlemesini isteğe göre yapıyoruz." diye konuştu.

  9. Otelde güzellik yarışmaları gibi farklı etkinlikler de düzenlediklerini aktaran Batmaz, bu etkinliklerde güvercin meraklılarının da kaynaştığını kaydetti.

    Otelde güzellik yarışmaları gibi farklı etkinlikler de düzenlediklerini aktaran Batmaz, bu etkinliklerde güvercin meraklılarının da kaynaştığını kaydetti.

  10. Batmaz, "Kış aylarında talep daha fazla oluyor. O nedenle bu otelde yer bulmak ayrıcalıklı oluyor ve talep arttığı için yer bulunamıyor. Kış aylarında güvercinlerin bakımı da zor oluyor. Bakımı için farklı yemler veriyoruz, ısınmaları için soba kuruyoruz. Onları ısıtmak için elektrik sobalarından odun sobasına kadar her türlü ısıtma sistemini kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

    Batmaz, "Kış aylarında talep daha fazla oluyor. O nedenle bu otelde yer bulmak ayrıcalıklı oluyor ve talep arttığı için yer bulunamıyor. Kış aylarında güvercinlerin bakımı da zor oluyor. Bakımı için farklı yemler veriyoruz, ısınmaları için soba kuruyoruz. Onları ısıtmak için elektrik sobalarından odun sobasına kadar her türlü ısıtma sistemini kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

  11. Güvercinlere sağlık hizmeti de sunduklarını anlatan Batmaz, kış aylarında güvercinlerin çok fazla hastalandığını, hayvanların ısınması ve bakımlarının en iyi şekilde yapılması gerektiğini aktardı.

    Güvercinlere sağlık hizmeti de sunduklarını anlatan Batmaz, kış aylarında güvercinlerin çok fazla hastalandığını, hayvanların ısınması ve bakımlarının en iyi şekilde yapılması gerektiğini aktardı.

  12. Batmaz, hasta olan güvercinleri tedavi ettirdiklerini, veteriner hekimlerin yönlendirmesiyle en iyi bakımı yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

    Batmaz, hasta olan güvercinleri tedavi ettirdiklerini, veteriner hekimlerin yönlendirmesiyle en iyi bakımı yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

  13. Oteldeki 100 odanın tamamının dolduğunu dile getiren Batmaz, şöyle konuştu: "Şu an en az 100 kişi de sırada var. Güvercinlere daha güzel ve sistemli bir ortam hazırlamak için projemiz hazır. Güvercinler en güzel yerlere layık. Elimizden geldiğince onlara en güzel şekilde bakacağız. Güvercinlerin kış bakımı çok farklı. Vitamin, yem ve soba gibi hizmetleri en üst düzeyde yapıyoruz. Masrafı çok olmasına rağmen onlara olan sevgimiz masrafı ikinci planda bırakıyor. Günlük en az 10 bin lira masraf gidiyor. Kışın elektrik faturası çok fazla geliyor. Tüm odalarda ısıtma sistemi var."

    Oteldeki 100 odanın tamamının dolduğunu dile getiren Batmaz, şöyle konuştu: "Şu an en az 100 kişi de sırada var. Güvercinlere daha güzel ve sistemli bir ortam hazırlamak için projemiz hazır. Güvercinler en güzel yerlere layık. Elimizden geldiğince onlara en güzel şekilde bakacağız. Güvercinlerin kış bakımı çok farklı. Vitamin, yem ve soba gibi hizmetleri en üst düzeyde yapıyoruz. Masrafı çok olmasına rağmen onlara olan sevgimiz masrafı ikinci planda bırakıyor. Günlük en az 10 bin lira masraf gidiyor. Kışın elektrik faturası çok fazla geliyor. Tüm odalarda ısıtma sistemi var."

  14. Güvercin meraklılarından Abdullah Yaman da 20 yıldır güvercin beslediğini belirtti. Geçmişte evinin damında güvercin beslemeye çalıştığını ancak apartmanlarda bunun imkansız hale geldiğini dile getiren Yaman, açılan Güvercin Oteli'nde bir oda kiraladığını söyledi. Yaman, 40 güvercini ile işinden dolayı oteldeki görevlilerin ilgilendiğini, aylık giderlerinin 1000 lira civarında olduğunu anlattı. "Kış aylarında yumurtalar soğuyor, güvercinler de soğuktan donuyordu. Burada ısıtma sistemi olduğu için kışın da yavru alabiliyoruz. Burası hem güvercinler hem de bizim için iyi oldu." diyen Yaman, günün belirli saatlerinde gelip, güvercinler ile stres attığını kaydetti.

    Güvercin meraklılarından Abdullah Yaman da 20 yıldır güvercin beslediğini belirtti. Geçmişte evinin damında güvercin beslemeye çalıştığını ancak apartmanlarda bunun imkansız hale geldiğini dile getiren Yaman, açılan Güvercin Oteli'nde bir oda kiraladığını söyledi. Yaman, 40 güvercini ile işinden dolayı oteldeki görevlilerin ilgilendiğini, aylık giderlerinin 1000 lira civarında olduğunu anlattı. "Kış aylarında yumurtalar soğuyor, güvercinler de soğuktan donuyordu. Burada ısıtma sistemi olduğu için kışın da yavru alabiliyoruz. Burası hem güvercinler hem de bizim için iyi oldu." diyen Yaman, günün belirli saatlerinde gelip, güvercinler ile stres attığını kaydetti.

  15. 73 yaşındaki İhsan Kelekçi ise 13 yaşından beri güvercin merakının olduğunu, 60 yıldır güvercin beslediğini söyledi. Başlarda evlerinin avlusundaki kümeste güvercin yetiştirdiğini belirten Kelekçi, şu an ise buna uygun yeri olmadığı için güvercinleri otele getirdiğini aktardı. Kelekçi, güvercin sevdasının çok farklı bir duygu olduğunu kaydederek, "Güvercin beslemek için iki katlı bahçeli ev yapmıştım. Evimin çevresinde binalar yükseldiği için apartmana geçtim. Apartmanda güvercin beslememe müsaade etmedikleri için Güvercin Oteli'nde yer tuttum ve burada merakımı gideriyorum. Burada soba yakıyor, güvercinlerin tüm ihtiyaçlarını gideriyoruz. Kuşlar beni ayakta tutuyor, günümün nasıl geçtiğini anlamıyorum. Güvercinlerim burada olduğu için gözüm arkada kalmıyor." şeklinde konuştu.

    73 yaşındaki İhsan Kelekçi ise 13 yaşından beri güvercin merakının olduğunu, 60 yıldır güvercin beslediğini söyledi. Başlarda evlerinin avlusundaki kümeste güvercin yetiştirdiğini belirten Kelekçi, şu an ise buna uygun yeri olmadığı için güvercinleri otele getirdiğini aktardı. Kelekçi, güvercin sevdasının çok farklı bir duygu olduğunu kaydederek, "Güvercin beslemek için iki katlı bahçeli ev yapmıştım. Evimin çevresinde binalar yükseldiği için apartmana geçtim. Apartmanda güvercin beslememe müsaade etmedikleri için Güvercin Oteli'nde yer tuttum ve burada merakımı gideriyorum. Burada soba yakıyor, güvercinlerin tüm ihtiyaçlarını gideriyoruz. Kuşlar beni ayakta tutuyor, günümün nasıl geçtiğini anlamıyorum. Güvercinlerim burada olduğu için gözüm arkada kalmıyor." şeklinde konuştu.