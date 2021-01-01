100 Odalı Güvercin Oteli

73 yaşındaki İhsan Kelekçi ise 13 yaşından beri güvercin merakının olduğunu, 60 yıldır güvercin beslediğini söyledi. Başlarda evlerinin avlusundaki kümeste güvercin yetiştirdiğini belirten Kelekçi, şu an ise buna uygun yeri olmadığı için güvercinleri otele getirdiğini aktardı. Kelekçi, güvercin sevdasının çok farklı bir duygu olduğunu kaydederek, "Güvercin beslemek için iki katlı bahçeli ev yapmıştım. Evimin çevresinde binalar yükseldiği için apartmana geçtim. Apartmanda güvercin beslememe müsaade etmedikleri için Güvercin Oteli'nde yer tuttum ve burada merakımı gideriyorum. Burada soba yakıyor, güvercinlerin tüm ihtiyaçlarını gideriyoruz. Kuşlar beni ayakta tutuyor, günümün nasıl geçtiğini anlamıyorum. Güvercinlerim burada olduğu için gözüm arkada kalmıyor." şeklinde konuştu.