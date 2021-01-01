2021'De Türkiye'de Neler Oldu?

ÜLKE GENELİNDE TAM KAPANMA

Nisan

Türkiye, Covid-19 tedbirleri kapsamında nisan sonundan başlayarak 17 Mayıs'a kadar süren ve kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasını içeren "tam kapanma" dönemine girdi. Bu tarih aralığında üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verildi, şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi oldu, anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil eğitim kurumlarının tümünde yüz yüze eğitime ara verildi, tüm sınavlar ertelendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş getirildi.

Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflerine eş zamanlı olarak Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlatıldı.