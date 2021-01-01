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Dünyada İlk: Düşünce Gücüyle Tweet Atıldı

ABD?de felçli bir kişi, beynine yerleştirilen bir çip aracılığıyla tweet attı. 62 yaşındaki ALS hastası Avustralyalı Philip O-Keefe tarafından atılan tweet, dünyada ?doğrudan düşünce tweeti? olarak tarihi geçti.

  1. ABD?de, insan beynine sinirsel bilgisayar arayüzleri yerleştiren bir şirket, sinir sistemi hastalığı nedeniyle hareket kısıtlaması olan bir kişinin düşünce gücünü kullanarak tweet atmasını sağladı. Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı olan 62 yaşındaki Avustralyalı Philip O-Keefe tarafından atılan tweet, ?Doğrudan düşünce tweeti? olarak tarihe geçti.

    ABD?de, insan beynine sinirsel bilgisayar arayüzleri yerleştiren bir şirket, sinir sistemi hastalığı nedeniyle hareket kısıtlaması olan bir kişinin düşünce gücünü kullanarak tweet atmasını sağladı. Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı olan 62 yaşındaki Avustralyalı Philip O-Keefe tarafından atılan tweet, ?Doğrudan düşünce tweeti? olarak tarihe geçti.

  2. Dünyada ilk olan durumda Philip O'Keefe, teknolojiyi geliştiren Synchron şirketinin CEO'su Thomas Oxley'in Twitter hesabından "Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum" yazan bir paylaşım yaparken, tweet, O'Keefe'nin beynindeki çip aracılığıyla kablosuz olarak gönderildi. ALS'nin neden olduğu ileri felç sebebiyle hareket edemeyen O'Keefe'nin beynine geçen yıl 'Stentrode' adlı bir bilgisayar arayüzü kurulmuş, hastaların düşünce yoluyla dijital cihazları kablosuz olarak kontrol etmelerini sağlamak için tasarlanan implant, şah damarı yoluyla yerleştirildi.

    Dünyada ilk olan durumda Philip O'Keefe, teknolojiyi geliştiren Synchron şirketinin CEO'su Thomas Oxley'in Twitter hesabından "Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum" yazan bir paylaşım yaparken, tweet, O'Keefe'nin beynindeki çip aracılığıyla kablosuz olarak gönderildi. ALS'nin neden olduğu ileri felç sebebiyle hareket edemeyen O'Keefe'nin beynine geçen yıl 'Stentrode' adlı bir bilgisayar arayüzü kurulmuş, hastaların düşünce yoluyla dijital cihazları kablosuz olarak kontrol etmelerini sağlamak için tasarlanan implant, şah damarı yoluyla yerleştirildi.

  3. ?BİLGİSAYARDA NEREYE TIKLAMAK İSTEDİĞİMİ DÜŞÜNMEM YETİYOR? İlk tweet, ?Tuş vuruşlarına veya seslere gerek yok. Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum? şeklinde olurken, O'Keefe daha sonra sorulan sorulara yanıt olarak düşünce gücüyle 7 tweet daha attı.

    ?BİLGİSAYARDA NEREYE TIKLAMAK İSTEDİĞİMİ DÜŞÜNMEM YETİYOR? İlk tweet, ?Tuş vuruşlarına veya seslere gerek yok. Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum? şeklinde olurken, O'Keefe daha sonra sorulan sorulara yanıt olarak düşünce gücüyle 7 tweet daha attı.

  4. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Synchron, O'Keefe?nin ?Bu teknolojiyi ilk duyduğumda, bana ne kadar bağımsızlık kazandırabileceğini biliyordum. Şimdi bilgisayarda nereye tıklamak istediğimi düşünmem yetiyor ve e-posta gönderebiliyor, banka işlemi yapabiliyor, alışveriş yapabiliyor ve dünyaya Twitter üzerinden mesaj gönderebiliyorum" dediğini aktardı. Synchron, beyin bilgisayar arayüzüne ilişkin ilk insan dışı çalışmanın, gelecek yıl ABD'de gerçekleştirileceğini söyledi.

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Synchron, O'Keefe?nin ?Bu teknolojiyi ilk duyduğumda, bana ne kadar bağımsızlık kazandırabileceğini biliyordum. Şimdi bilgisayarda nereye tıklamak istediğimi düşünmem yetiyor ve e-posta gönderebiliyor, banka işlemi yapabiliyor, alışveriş yapabiliyor ve dünyaya Twitter üzerinden mesaj gönderebiliyorum" dediğini aktardı. Synchron, beyin bilgisayar arayüzüne ilişkin ilk insan dışı çalışmanın, gelecek yıl ABD'de gerçekleştirileceğini söyledi.

  5. ELON MUSK DA 2022?DE DENEMELERE BAŞLAYACAK Synchron, BCI teknolojilerinde büyük ilerlemeler kaydeden birkaç nöroteknoloji girişiminden biri olarak dikkat çekerken, dünyanın en zengin insanı Elon Musk?ın şirketi Neuralink de 2022'de insan denemelerine başlamayı planlıyor.

    ELON MUSK DA 2022?DE DENEMELERE BAŞLAYACAK Synchron, BCI teknolojilerinde büyük ilerlemeler kaydeden birkaç nöroteknoloji girişiminden biri olarak dikkat çekerken, dünyanın en zengin insanı Elon Musk?ın şirketi Neuralink de 2022'de insan denemelerine başlamayı planlıyor.

  6. Milyarder girişimci daha önce gelecekteki Neuralink cihazlarının tüm vücut işlevselliğini geri yüklemekten doğrudan beyne müzik akışına kadar her şeyi yapabileceğini iddia etmişti. Musk, teknolojinin nihai amacının insanların gelişmiş yapay zeka ile rekabet etmesine izin vermek olduğunu söylemişti.

    Milyarder girişimci daha önce gelecekteki Neuralink cihazlarının tüm vücut işlevselliğini geri yüklemekten doğrudan beyne müzik akışına kadar her şeyi yapabileceğini iddia etmişti. Musk, teknolojinin nihai amacının insanların gelişmiş yapay zeka ile rekabet etmesine izin vermek olduğunu söylemişti.