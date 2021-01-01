Dünyada ilk olan durumda Philip O'Keefe, teknolojiyi geliştiren Synchron şirketinin CEO'su Thomas Oxley'in Twitter hesabından "Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum" yazan bir paylaşım yaparken, tweet, O'Keefe'nin beynindeki çip aracılığıyla kablosuz olarak gönderildi. ALS'nin neden olduğu ileri felç sebebiyle hareket edemeyen O'Keefe'nin beynine geçen yıl 'Stentrode' adlı bir bilgisayar arayüzü kurulmuş, hastaların düşünce yoluyla dijital cihazları kablosuz olarak kontrol etmelerini sağlamak için tasarlanan implant, şah damarı yoluyla yerleştirildi.