Gribin Bugüne Kadar Hiç Fark Edilmeyen Güvenlik Açığını Bulundu
ABD'li bilim insanları grip virüsünde şimdiye kadar fark edilmemiş bir güvenlik açığı buldu. Nature dergisinde yayınlanan yeni keşif gribe karşı her yıl tekrar aşı olma zorunluluğunu ortadan kaldırabilir.
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Scripps Research, Chicago Üniversitesi ve Icahn Tıp Okulundaki bilim insanları halk arasında 'grip' diye bilinen influenza virüsü üzerine yaptıkları araştırmada virüsün hiç bilinmeyen bir güvenlik açığını keşfettiler.
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Scripps Research'te biyoloji profesörü olan kıdemli yazar Andrew Ward, yeni buluşları için, "Bir virüs üzerinde yeni bir güvenlik açığı bölgesi keşfetmek her zaman çok heyecan verici. Çünkü bu rasyonel aşı tasarımının önünü açıyor ve bunca yıldır grip aşısı üzerindeki çabalara rağmen hala keşfedilecek yeni bir şeyler olduğunu gösteriyor" dedi.
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Grip, sürekli mutasyona uğrayan bir virüs olduğu için günümüzde kullanılan grip aşıları her yıl Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) belirlediği yeni tiplemelere göre güncelleniyor.
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Bunun sebebi ise kısaca şöyle açıklanabilir:
"Günümüzdeki grip aşıları virüste 'hemaglutinin' yani 'HA' adlı proteinin baş kısmını hedef alıyor. Virüsün bu kısmı ise en değişken bölümlerden birisi ve mutasyona açık. Yani aşının yeni mutasyonlara göre her yıl güncellenmesi gerekiyor."
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Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sırasında bazı antikorların proteinin sürekli mutasyona uğrayan baş kısmına değil değişkenliği az olan sap kısmına da bağlanabildiğini keşfetti.
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Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sırasında bazı antikorların proteinin sürekli mutasyona uğrayan baş kısmına değil değişkenliği az olan sap kısmına da bağlanabildiğini keşfetti.
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Ekibin 'çapa' olarak adlandırdığı ve virüsün uzun süredir göz ardı edilen bu bölümüne bağlanan antikorlar yeni bir evrensel aşı için umut ışığı oldu.
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Yeni evrensel grip aşısı şu anda erken klinik denemelerde, fareler üzerinde denenen aşı üç farklı virüsünün neden olduğu enfeksiyona karşı güçlü koruma sağladı.
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Chicago Üniversitesi'nden kıdemli yazar Patrick Wilson, müjdeyi verdi ve "Çok sayıda varyantta ortak bölgeleri belirleyerek mutasyonlardan daha az etkilenen aşılar tasarlayabiliriz" dedi.
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Her yıl 650 bin kişi ölüyor
DSÖ'nün tahminlerine göre; grip yılda 290 bin ila 650 bin kişiyi öldürüyor. 5 yaşın altındaki küçük çocuklar, 65 yaşından büyük yetişkinler, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde grip komplikasyonları gelişme riski daha yüksek.