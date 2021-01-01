İkinci El Otomobil Yüzde 50 Düşecek!

Çip krizi hafifleyecek

Sektördeki en önemli sorun sıfır otomobillerdeki çip krizi olmasına dikkat çeken Yalçın, ?Bu krizden kaynaklı araç tedariğinde bolluk oluşmadı. 2022?de eğer piyasada sıfır araçlar artarsa ikinci ele talep kaymaz ki bu yönde sinyaller de alıyoruz. Çip krizinin biraz daha hafifleyeceği, ülkemizde ve globalde araç üretiminin artacağını düşünüyoruz. Böylece olunca talep daha fazla ikinci el otomobillere kaymayacak ve sıfır araçlarla aralarında bu kadar fiyat uçurumu olmayacak. Ama ne sıfırda ne de ikinci el araçlarda fiyatlar eskiye döner. Çünkü döviz kuru belli bir seviyeye çıktı. Otomobil üreticilerinin masrafları dövizle çıktı? diye konuştu.