Korona Virüse Yakalandılar

Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar!
Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar!
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü tutuklandı
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü tutuklandı
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
Kılıçdaroğlu, Bakan Mahmut Özer'den randevu talep etti
Kılıçdaroğlu, Bakan Mahmut Özer'den randevu talep etti
'Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir'
'Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Nebati:'Döviz gidiyor' diyene dava açın
Bakan Nebati:'Döviz gidiyor' diyene dava açın
Elitaş: Ortak kanaatimiz; bir an önce yasanın çıkarılması
Elitaş: Ortak kanaatimiz; bir an önce yasanın çıkarılması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TURKOVAC aşısı oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TURKOVAC aşısı oldu
Yardımcı kaynak kitapların dağıtımına başlandı
Yardımcı kaynak kitapların dağıtımına başlandı
'Başkan seçilirsem Vali'yi getireceğim' dedi, vali ziyarete geldi
'Başkan seçilirsem Vali'yi getireceğim' dedi, vali ziyarete geldi
Antalya'nın 3 ilçesinde hamile ve engelli personele 1 gün idari izin
Antalya'nın 3 ilçesinde hamile ve engelli personele 1 gün idari izin
42 yaşındaki felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu
42 yaşındaki felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu
Gram altın bir günde yüzde 9 arttı
Gram altın bir günde yüzde 9 arttı
'Yasak aşk' iddiası ile işten atılan infaz koruma memuru ile ilgili sürpriz karar!
'Yasak aşk' iddiası ile işten atılan infaz koruma memuru ile ilgili sürpriz karar!
Kripto paraya yasal çerçeve geliyor
Kripto paraya yasal çerçeve geliyor
Turkovac aşısında randevular haftaya başlayacak
Turkovac aşısında randevular haftaya başlayacak
2021'de yargıda hangi reformlar yapıldı?
2021'de yargıda hangi reformlar yapıldı?
Samuray kılıçlı cinayette istenen ceza belli oldu
Samuray kılıçlı cinayette istenen ceza belli oldu
İlk yardımın neden önemli olduğunu gösteren görüntüler!
İlk yardımın neden önemli olduğunu gösteren görüntüler!
2022 yılında ne kadar resmi tatil var?
2022 yılında ne kadar resmi tatil var?
Kur düşüşü otomobillere ne kadar yansıdı?
Kur düşüşü otomobillere ne kadar yansıdı?
TOKİ taksitlerini ödeyemeyen 12 bin 777 aile için yasal süreç başlatıldı
TOKİ taksitlerini ödeyemeyen 12 bin 777 aile için yasal süreç başlatıldı
Perakendeciler 1 ay içinde fiyatların yüzde 40 ineceğini öngörüyor
Perakendeciler 1 ay içinde fiyatların yüzde 40 ineceğini öngörüyor
Merkez Bankası yeni kur ve altın seviyesini açıkladı
Merkez Bankası yeni kur ve altın seviyesini açıkladı
Merkez Bankası enflasyon hedefini açıkladı
Merkez Bankası enflasyon hedefini açıkladı
Otomatik yapılandırılan GSS prim borcunda son üç gün
Otomatik yapılandırılan GSS prim borcunda son üç gün
Kılıçdaroğlu'nun, güzellik kraliçesinin sınavsız atanmasından haberi var mı?
Kılıçdaroğlu'nun, güzellik kraliçesinin sınavsız atanmasından haberi var mı?
Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı

Korona Virüse Yakalandılar

Ünlüler dünyası korona ile sarsılıyor! Şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanan başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, koronavirüse yakalandı. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol Demir'i oynayan Murat Ünalmış'ın da korona olduğu öğrenildi.

  1. Son dönemde ünlüler camiasında özellikle de oyuncular arasında koronavirüs dalgası başladı, dizi çekimleri ve setler iptal oldu ve dizilerin yayın tarihleri değişti. Uzun zamandır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen ve şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir haber geldi. İmirzalıoğlu'nun Covid 19 testinin pozitif çıktığı ve programın bu nedenle bir süre aksayacağı iddia edildi. Bu haberin ardından bir hastalık haberi de oyuncu Murat

    Son dönemde ünlüler camiasında özellikle de oyuncular arasında koronavirüs dalgası başladı, dizi çekimleri ve setler iptal oldu ve dizilerin yayın tarihleri değişti. Uzun zamandır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen ve şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir haber geldi. İmirzalıoğlu'nun Covid 19 testinin pozitif çıktığı ve programın bu nedenle bir süre aksayacağı iddia edildi. Bu haberin ardından bir hastalık haberi de oyuncu Murat

  2. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oynayan Murat Ünalmış, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla iligli açıklama yapan oyuncu, "Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin" dedi.

    Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oynayan Murat Ünalmış, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla iligli açıklama yapan oyuncu, "Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin" dedi.

  3. "Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin" <br> 40 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Oyuncu paylaşımında "İki yılın sonunda dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Şu an için iyiyim. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin. Yeni yılın ilk haftasına kadar karantinada olacağım. 2022'de sağlıkla görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

    "Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin"
    40 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Oyuncu paylaşımında "İki yılın sonunda dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Şu an için iyiyim. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin. Yeni yılın ilk haftasına kadar karantinada olacağım. 2022'de sağlıkla görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

  4. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Ünalmış, "Sevgili dostlar. Sağlık durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hastalığım süresince gönderdiğiniz güzel mesajlar ve desteğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

    Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Ünalmış, "Sevgili dostlar. Sağlık durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hastalığım süresince gönderdiğiniz güzel mesajlar ve desteğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

  5. Öte yandan, İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

    Öte yandan, İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

  6. Hamile olan Sinem Kobal ve kızı Lalin'in sağlık durumu hakkında da sosyal medyada endişeli paylaşımlar yapıldı ancak İmirzalıoğlu ailesinden henüz konuya ilişkin bir açıklama yok.

    Hamile olan Sinem Kobal ve kızı Lalin'in sağlık durumu hakkında da sosyal medyada endişeli paylaşımlar yapıldı ancak İmirzalıoğlu ailesinden henüz konuya ilişkin bir açıklama yok.