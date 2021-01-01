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2022'De Vizyona Girecek En Popüler Yabancı Diziler

Fantastik yapımlardan süper kahramanlara izleyicilerin merakle beklediği onlarca dizi yeni yılda seyirciyle buluşmak üzere gün sayıyor. IMDb, 2022'de ekrana gelecek en popüler 10 diziyi sıraladı. İşte yeni yılın şimdiden en popolür yapımı olmayı başarmış dizileri...

  1. 10. Moon Knight / Disney Plus

    10. Moon Knight / Disney Plus

  2. 9. Peacemaker / HBO Max

    9. Peacemaker / HBO Max

  3. 8. Ms. Marvel / Disney Plus

    8. Ms. Marvel / Disney Plus

  4. 7. She-Hulk / Disney Plus

    7. She-Hulk / Disney Plus

  5. 6. Obi-Wan Kenobi / Disney Plus

    6. Obi-Wan Kenobi / Disney Plus

  6. 5. The Last of Us / HBO Max

    5. The Last of Us / HBO Max

  7. 4. The Sandman / Netflix

    4. The Sandman / Netflix

  8. 3. Pam & Tommy / Hulu

    3. Pam & Tommy / Hulu

  9. 2. The Lord of the Rings / Prime Video

    2. The Lord of the Rings / Prime Video

  10. 1. House of the Dragon / HBO

    1. House of the Dragon / HBO