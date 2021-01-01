2022'De Vizyona Girecek En Popüler Yabancı Diziler
Fantastik yapımlardan süper kahramanlara izleyicilerin merakle beklediği onlarca dizi yeni yılda seyirciyle buluşmak üzere gün sayıyor. IMDb, 2022'de ekrana gelecek en popüler 10 diziyi sıraladı. İşte yeni yılın şimdiden en popolür yapımı olmayı başarmış dizileri...
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10. Moon Knight / Disney Plus
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9. Peacemaker / HBO Max
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8. Ms. Marvel / Disney Plus
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7. She-Hulk / Disney Plus
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6. Obi-Wan Kenobi / Disney Plus
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5. The Last of Us / HBO Max
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4. The Sandman / Netflix
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3. Pam & Tommy / Hulu
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2. The Lord of the Rings / Prime Video
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1. House of the Dragon / HBO