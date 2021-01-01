Alexa'dan 10 Yaşındaki Çocuğa Şok Öneri: Prize Bozuk Para Değdir

AMAZON AÇIKLAMA YAPTI BBC?ye konuşan Amazon sözcüsü, sanal asistan Alexa?nın gelecekte böyle bir aktivite önermesini önlemek için güncelleme yaptığını duyurdu. Amazon yaptığı açıklamada, "Müşteri güveni, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor ve Alexa, müşterilere doğru ve yardımcı bilgiler sağlamak için tasarlandı" derken, ?Bu hatanın farkına varır varmaz, düzeltmek için hızla harekete geçtik? ifadelerini kullandı.