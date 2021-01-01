Alexa'dan 10 Yaşındaki Çocuğa Şok Öneri: Prize Bozuk Para Değdir
ABD?de 10 yaşında bir kız, Amazon?un yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa?dan ?yapması gereken bir meydan okuma" istedi. Alexa, çocuğa prizin yarısına kadar soktuğu fişe bozuk para değdirmesini söylerken, çocuğun annesi olaya müdahale ederek kızını durdurdu.
-
ABD?li teknoloji devi Amazon?un yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa, 10 yaşındaki bir çocuğa tehlikeli bir öneride bulundu. Sanal asistan, kız çocuğuna prizin yarısına kadar soktuğu fişe bozuk para değdirmesini söyledi.
-
ABD?de meydana gelen olayda 10 yaşındaki bir kız çocuğu, TikTok?ta yaklaşık bir yıl önce yaygınlaşan akımlardan biri olan ?Penny Challenge? adlı meydan okumaya katıldı. Kız, Amazon?un sanal asistanı Alexa'dan "yapması gereken bir meydan okuma" isterken, yapay zeka, "Bir telefon şarj cihazını bir duvar prizinin yaklaşık yarısına kadar takın, ardından açıkta kalan uçlara bozuk parayla dokunun" dedi.
-
Olayla ilgili açıklamada bulunan 10 yaşındaki kızın annesi Kristin Livdahl, ?Youtube?da daha önce bir eğitmenin sunduğu fiziksel aktivite meydan okumalarını yapmıştık. Dışarıda hava kötüydü ve kızım yine bir challenge oyunu oynamak istedi? dedi.
-
Alexa?nın önerdiği şeyi duyduğu an müdahale ettiğini belirten anne, "Hayır, Alexa, hayır! " diye bağırdığını söyledi. Kristin Livdahl, kızının "böyle bir şey yapamayacak kadar akıllı" olduğunu sözlerine ekledi.
-
Metallerin elektriği iletme özelliği nedeniyle elektrik prizlerine değdirilmesi elektrik çarpmalarına, yangınlara ve diğer ciddi hasarlara neden olabiliyor.
-
AMAZON AÇIKLAMA YAPTI BBC?ye konuşan Amazon sözcüsü, sanal asistan Alexa?nın gelecekte böyle bir aktivite önermesini önlemek için güncelleme yaptığını duyurdu. Amazon yaptığı açıklamada, "Müşteri güveni, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor ve Alexa, müşterilere doğru ve yardımcı bilgiler sağlamak için tasarlandı" derken, ?Bu hatanın farkına varır varmaz, düzeltmek için hızla harekete geçtik? ifadelerini kullandı.