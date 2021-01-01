"Bugün yarın da devam ediyor yağış" diyen Şen "Önemli bir şey daha söyleyeyim, bu gece yarın ve cuma günü Antalya?da çok kuvvetli yağış var. Su baskını ve diğer uyarıları yapmamız gerekiyor. Muğla?nın güney batı ilçelerinde de yağış gözüküyor." dedi.