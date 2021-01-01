Bu 3 Güne Dikkat Kuvvetli Geliyor: Meteoroloji İl İl Açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı sonrası Prof. Dr. Orhan Şen vatandaşları uyardı. Merakla beklenen yeni hava durum raporu belli oldu.
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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen beklenen kuvvetli yağışlarla ilgili "Edirne ve Kırklareli?nde yağışlar devam edecek. Çukur yerlerde su baskını oldu. Artık meteorolojiyi herkes takip etmeli, iklim değişikliği bu tür olayları artıracak." uyarısında bulundu.
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"Bugün yarın da devam ediyor yağış" diyen Şen "Önemli bir şey daha söyleyeyim, bu gece yarın ve cuma günü Antalya?da çok kuvvetli yağış var. Su baskını ve diğer uyarıları yapmamız gerekiyor. Muğla?nın güney batı ilçelerinde de yağış gözüküyor." dedi.
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Şen "İstanbul?da hava kapalı, 13-14 civarında. Sıcaklık yarın düşmeye başlayacak. Öğleden sonra yağış var ama yılbaşında yağmur kesiliyor. Kırklareli ve Edirne?de yağışlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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KIRMIZI ALARM Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike?de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi.
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Açıklamada, "Yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 km/saat esmesi bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara?nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Denizli ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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SARI KOD ALARMI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli için bugün ve yerin sarı uyarı yayımlandı.
Sarı kod nedir ? : Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
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HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (35-70 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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KUVVETLİ RÜZGÂR BEKLENİYOR: Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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