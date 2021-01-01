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Yılbaşında Kapanma Mı Geliyor?

Omicron kabusu sürüyor. Dünyada vaka ve ölüm sayıları hızla artarken Türkiye'de de son günlerde vaka sayısında artış yaşanıyor. Öte yandan yeni yılın yaklaşması ile de 'kapanma olur mu?' merak ediliyor. Uzmanlar bu duruma ne diyor?

  1. Omicron varyantı tüm dünyada hızla yayılırken Türkiye'de de vaka sayılarında artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın 28 Aralık tablosuna göre Türkiye'de 368 bin 842 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 23 bin 104 oldu.

    Omicron varyantı tüm dünyada hızla yayılırken Türkiye'de de vaka sayılarında artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın 28 Aralık tablosuna göre Türkiye'de 368 bin 842 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 23 bin 104 oldu.

  2. Vakalar artmaya devam ederken yaklaşan yılbaşı nedeniyle endişe de artıyor. Uzmanlar kalabalık ortamlardan kaçınmak gerektiğini belirtirken 'yılbaşında kapanma olacak mı?' sorusunun cevabı da merak ediliyor.

    Vakalar artmaya devam ederken yaklaşan yılbaşı nedeniyle endişe de artıyor. Uzmanlar kalabalık ortamlardan kaçınmak gerektiğini belirtirken 'yılbaşında kapanma olacak mı?' sorusunun cevabı da merak ediliyor.

  3. Bilim Kurulu üyesi Turan:Vaka sayıları artıyor <br> Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, 32 bini geçen günlük vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi. Prof. Dr. Turan, "Son dönemlerde özellikle 'Omicron' varyantının dünyada yayılması, bulaştırıcılığı yüksek bir varyant olması sebebiyle vaka sayıları bir miktar artıyor dünyaya paralel olarak. Ülkemizde bireysel önlemler konusundaki yetersiz tutum nedeniyle de vaka sayıları artıyor" diye konuştu.

    Bilim Kurulu üyesi Turan:Vaka sayıları artıyor
    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, 32 bini geçen günlük vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi. Prof. Dr. Turan, "Son dönemlerde özellikle 'Omicron' varyantının dünyada yayılması, bulaştırıcılığı yüksek bir varyant olması sebebiyle vaka sayıları bir miktar artıyor dünyaya paralel olarak. Ülkemizde bireysel önlemler konusundaki yetersiz tutum nedeniyle de vaka sayıları artıyor" diye konuştu.

  4. Prof. Dr. Sema Turan, ayrıca bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yılbaşındaki durumun ve 'Omicron' varyantının ülke genelinde geldiği son noktanın değerlendirileceğini söyledi.

    Prof. Dr. Sema Turan, ayrıca bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yılbaşındaki durumun ve 'Omicron' varyantının ülke genelinde geldiği son noktanın değerlendirileceğini söyledi.

  5. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Kısıtlama yok ama...<br> İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, genel anlamda Nisan-Mayıs aylarından beri "yatay" seyreden, yönetilebilir bir salgın süreci yaşansa da, Omicron nedeniyle Avrupa'da hızla artan vaka sayılarının bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'ye de yansıyacağına işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.

    İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Kısıtlama yok ama...
    İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, genel anlamda Nisan-Mayıs aylarından beri "yatay" seyreden, yönetilebilir bir salgın süreci yaşansa da, Omicron nedeniyle Avrupa'da hızla artan vaka sayılarının bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'ye de yansıyacağına işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.

  6. İstanbul'da yılbaşı için herhangi bir kapanma ya da kısıtlama planlamasının olmadığını söyleyen Prof. Dr. Memişoğlu, toplumun pandemi kültürüne, bilince ulaştığına inandığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

    İstanbul'da yılbaşı için herhangi bir kapanma ya da kısıtlama planlamasının olmadığını söyleyen Prof. Dr. Memişoğlu, toplumun pandemi kültürüne, bilince ulaştığına inandığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

  7. "Herkesin kısıtlaması veya kontrolünü, kendisinin yapabileceğine ve bunun bilincinde olduğuna inanıyorum. Bir kısıtlama ya da yasaklama şu anda söz konusu değil. Ama tabii ki vaka sayıları da kontrol edilerek bu kararlar veriliyor."

    "Herkesin kısıtlaması veya kontrolünü, kendisinin yapabileceğine ve bunun bilincinde olduğuna inanıyorum. Bir kısıtlama ya da yasaklama şu anda söz konusu değil. Ama tabii ki vaka sayıları da kontrol edilerek bu kararlar veriliyor."

  8. "Bizim sağlık sistemimiz de, bizler de buna hazırlıklıyız. Panikle, korku ile değil; tedbirle de bu işin üstesinden geleceğimizin bilinmesini istiyorum. O nedenle de herkesin kişisel olarak tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

    "Bizim sağlık sistemimiz de, bizler de buna hazırlıklıyız. Panikle, korku ile değil; tedbirle de bu işin üstesinden geleceğimizin bilinmesini istiyorum. O nedenle de herkesin kişisel olarak tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

  9. Ankara Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Bu yılbaşı gerçekten vakaların artışı olmaması adına tüm vatandaşların dikkat etmesi gereken bir zaman aralığı olacaktır" dedi. Tedbirlere sıkı şekilde uyarak vaka artışının önüne geçilebileceğini söyleyen Oğuztürk, şu açıklamayı yaptı: "Maske, mesafe ve bireysel tedbirlerde en önemli yeri olan, maalesef geçen yıllara göre azalan dezenfektan kullanımını da ihmal etmememiz gerekiyor."

    Ankara Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Bu yılbaşı gerçekten vakaların artışı olmaması adına tüm vatandaşların dikkat etmesi gereken bir zaman aralığı olacaktır" dedi. Tedbirlere sıkı şekilde uyarak vaka artışının önüne geçilebileceğini söyleyen Oğuztürk, şu açıklamayı yaptı: "Maske, mesafe ve bireysel tedbirlerde en önemli yeri olan, maalesef geçen yıllara göre azalan dezenfektan kullanımını da ihmal etmememiz gerekiyor."