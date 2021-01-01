Marmaris'te Sağanak: Evleri Su Bastı, Yollar Kapandı
Muğla?nın Marmaris ilçesinde son 24 saatte metrekareye 155 kilogram yağmur düştü. Bazı ara yollar toprak kaymaları sebebiyle kapanırken ev ve iş yerlerini su bastı.
-
Marmaris?te dün akşam saatlerinde etkili olan ve zaman zaman hızını arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar, toprak kaymalarına sebep olarak kırsal mahalle yollarının kapanmasına neden oldu.
-
İçmeler Mahallesi'nde iki ev, Bozburun Mahallesinde bir market ve marangoz atölyesi, Hisarönü Mahallesinde 2 evi su bastı. Çok sayıda araç da su altında kaldı.
-
Selden zarar görüp kapanan yollar belediye ekipleri tarafından açılıyor.
-
Kırsal mahallelerde jandarma ekipleri, mağdur vatandaşlar için 24 saattir yardım için çalışmalarına devam ederken, kapanan yolların açılma çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor.
-
Yağışların, aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.