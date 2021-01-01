Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından bir kesit sunan ve İstiklal Marşı'nın yazım hikayesini işleyen Akif, en çok izlenen dördüncü film oldu. Tarih, biyografi türündeki yapım, vizyona girdiği eylül ayından itibaren 649 bin 325 kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir 6 milyon 498 bin lirayı aştı. Sadullah Şentürk'ün yönettiği filmde, Yavuz Bingöl, Murat Han, Fikret Kuşkan, Mine Çayıroğlu ve Hazım Körmükçü oynadı.