Hava Sıcaklığı Eksi 60 Derece
Rusya'nın Saha Cumhuriyeti'ne bağlı Oymyakon kentinde hava sıcaklığı eksi 60 dereceye kadar düştü. Bölgede soğuk hava yaşam şartlarını da etkiliyor. Bölgede yerli bir at ırkı olan Yakut atlarının aşırı soğuklardan dolayı üzerinde beyaz bir tabaka oluştuğu görüldü.
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Rusya`nın kuzeydoğusunda bir köy olan Oymyakon'un Dünya üzerindeki en soğuk insan yerleşimi olduğu düşünülüyor.
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Bölgede soğuk hava yaşam şartlarını da etkiliyor.
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Bölgede yerli bir at ırkı olan Yakut atlarının aşırı soğuklardan dolayı üzerinde beyaz bir tabaka oluştuğu görüldü.
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Oymyakon'un kaydedilen en düşük sıcaklığı 1924'te soğuk eksi 71,2 derece olarak ölçülmüştü.
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Donmuş zemin, iç mekan sıhhi tesisatını zorlaştırıyor bu nedenle çoğu tuvalet dış mekanda bulunuyor.
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