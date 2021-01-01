Sanal Arsa Çılgınlığı: Boğaz Hattı Kapış Kapış Satılıyor

ŞEHRİN BATISINA İLGİ AZ İstanbul'da en büyük ilgi boğaz hattına olurken, daha sonra tarihi yarım ada ve Kadıköy öne çıktı. Şehrin batı yakasında yer alan Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt gibi alanlar kullanıcılar tarafından ilgi görmezken bu bölgelerde arsaların parsel değeri 4 OVR (125 TL) oldu.