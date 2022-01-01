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Beyoğlu'nda Yılbaşı Önlemleri

İstanbullular, yılbaşı kutlamalarının yapılacağı alanlarda toplanmaya başladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemleri alındı.

  1. Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı.

    Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı.

  2. Gezi Parkı'nın Taksim Meydanı'na bakan kısmına konulan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Komuta Merkezi'nden kameralarla meydan ve İstiklal Caddesi anlık olarak takip ediliyor,

    Gezi Parkı'nın Taksim Meydanı'na bakan kısmına konulan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Komuta Merkezi'nden kameralarla meydan ve İstiklal Caddesi anlık olarak takip ediliyor,

  3. Herhangi bir olumsuzlukta sahada görev yapan polislere bildiriliyor.

    Herhangi bir olumsuzlukta sahada görev yapan polislere bildiriliyor.

  4. İstiklal Caddesi'ne girmek isteyenler kontrol noktasında üst aramasından geçiriliyor.

    İstiklal Caddesi'ne girmek isteyenler kontrol noktasında üst aramasından geçiriliyor.

  5. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler de Taksim Meydanı'nda görev aldı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler de Taksim Meydanı'nda görev aldı.