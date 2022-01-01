Beyoğlu'nda Yılbaşı Önlemleri
İstanbullular, yılbaşı kutlamalarının yapılacağı alanlarda toplanmaya başladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemleri alındı.
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Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı.
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Gezi Parkı'nın Taksim Meydanı'na bakan kısmına konulan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Komuta Merkezi'nden kameralarla meydan ve İstiklal Caddesi anlık olarak takip ediliyor,
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Herhangi bir olumsuzlukta sahada görev yapan polislere bildiriliyor.
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İstiklal Caddesi'ne girmek isteyenler kontrol noktasında üst aramasından geçiriliyor.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler de Taksim Meydanı'nda görev aldı.
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