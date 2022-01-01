Şubat ve Mart aylarına dikkat!

Edinilen bilgiye göre, bilim insanlarının uyardığı gibi Omikron?a bağlı vaka artışları başladı. Bu artışların ocak ayı içerisinde devam edeceği, şubat ve mart aylarında ise tavan noktaya ulaşacağı belirtiliyor. Yapılan değerlendirmelerde, kısıtlamaların geri gelmeyeceği, sadece kontrol denetim ve PCR zorunluluğu gibi sınırlı uygulamalara geçileceği ifade ediliyor.