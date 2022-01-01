Türkiye'de Korona Yasakları İçin Tarih Verildi!
TÜRKİYE koronavirüs vaka sayımları hızla artmaya başladı. Günlük vaka sayısı 40 bine dayandı... Omicron varyantı nedeniyle yayılım çok daha hızlandı... Türkiye'de vakalar için 2 tarih verildi... O tarihe kadar vaka sayıları 50 bini aşarsa korona yasakları geri gelecek. İşte ayrıntılar...
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Koronavirüs belasıyla mücadele eden Türkiye, Omicron varyantının gelmesiyle vaka sayılarında adeta sıçramayı yaşadı. Günlük vaka sayısı kısa sürede 40 bine dayandı. Dünya genelinde Omicron?un hızla yayılması, pek çok Avrupa ülkesinde kısıtlamaları geri getirdi. Omicron?a bağlı vaka artışlarının başladığı Türkiye?de de sayıların pik yapması bekleniyor. Vakaların artması durumunda Türkiye'de de yasaklar geri gelecek. İşte yasakların geri dönmesi beklenen tarih ve vaka sayısı...
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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Aralık 2021 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 24 bin 854 oldu.
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Türkiye'de vakaların, hem Omicron varyantı hem de kış koşulları nedeniyle artmaya başlaması üzerine, uzmanlardan yeni uyarılar gelmeye başladı. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de korona yasaklarının geri gelip gelmeyeceği, okullarda yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği tartışılmaya başlandı.
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Uzmanlar özellikle yeni yıl kutlamalarında kapalı alanlarda yoğun kalabalıklarda maske kullanma uyarıları yapılıyor. Avrupa ülkelerinde Omicron?un bu kadar hızlı yayılmasının ana sebebinin, yaz aylarında maske serbestisi olduğu belirtiliyor. Yapılan araştırmalar, aşı ile koronovirüs vakalarına bağlı ölümler arasındaki ters orantıyı net olarak ortaya koydu.
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Şubat ve Mart aylarına dikkat!
Edinilen bilgiye göre, bilim insanlarının uyardığı gibi Omikron?a bağlı vaka artışları başladı. Bu artışların ocak ayı içerisinde devam edeceği, şubat ve mart aylarında ise tavan noktaya ulaşacağı belirtiliyor. Yapılan değerlendirmelerde, kısıtlamaların geri gelmeyeceği, sadece kontrol denetim ve PCR zorunluluğu gibi sınırlı uygulamalara geçileceği ifade ediliyor.
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Vaka sayılarının 35 bini aşması, 50 bin civarına yükselmesi durumunda kısıtlamaların masaya getirileceği öğrenildi. Ölüm hızının yayılma hızından yavaş olmasına rağmen, 65 yaş üstünde hastaneye yatışlarda artış görüleceği, özellikle, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerde yayılma hızına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
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Türkiye'yi Omicron'dan maske korudu
Yapılan toplantılarda, Türkiye?yi diğer ülkelerden ayıran en önemli uygulamanın maske kullanımı olduğu kaydediliyor. Birçok Avrupa ülkesinin aşılamanın ardından maske zorunluluğunu kaldırdığı, Omikron?un bu ülkelerde hızlı yayılmasının en önemli nedeninin, maske kullanılmaması olduğu dile getirildi.
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Omicron varyantının dünyada hızla yayılması ve ülkemizde de görülmesinin ardından gözler eğitime çevrildi. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), "Salgının seyrine göre program bazında inisiyatif üniversitelerde" açıklamasına istinaden bazı üniversitelerden online eğitime dönüş açıklamaları gelmeye başladı.
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MEB: En son kapatılacak yerler okullar
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise "En son kapatılacak yerler okullar" iradesini sürdürüyor ve şu an bir kapanmanın söz konusu olmadığı belirtiliyor. Önceki gün toplanan Koronavirüs Bilim Kurulunda okulların durumu da görüşüldü.